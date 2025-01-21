İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıkladı! Bolu'daki Yangın Faciasından Kahreden Haber... Ölü Sayısı Arttı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki yangın faciasında 66 kişinin hayatını kaybettiğini; 51 kişinin yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise 51 yaralıdan 1 tanesinin yoğun bakımda olduğunu; 17'sinin taburcu olduğunu ve diğerlerinin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Kültür Bakanı Ersoy ise yangın merdiveni olmadığı yönündeki iddialara ilk kez cevap verdi.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gitti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıkladı! Bolu'daki Yangın Faciasından Kahreden Haber... Ölü Sayısı Arttı - Resim : 1

YERLİKAYA KAHREDEN HABERİ VERDİ

Saat 03.27'de başlayan yangından tam 17 saat sonra olay yerinden ilk açıklama yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, "Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ön ve yan taraftan gerçekleşti. Savcılarımız ve bilirkişi heyeti çalışmalarına başladı. Tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu an gözaltı yok. İdari soruşturma olarak çalışmayı biz yapıyoruz. Bunların tamamı incelenecek. Kim ise buna vesile olan, hata ihmal ne varsa hem adli hem idari gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıkladı! Bolu'daki Yangın Faciasından Kahreden Haber... Ölü Sayısı Arttı - Resim : 2

YARALILARIN SON DURUMU NE?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaralıların durumuna ilişkin bilgi vererek şunları söyledi:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştır. 17 yaralımız taburcu edilmiş olup, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın hemen ardından 38 ambulans, 14 UMKE timi ve 163 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bölgede UMKE ekiplerimiz tarafından 2 Acil Müdahale Ünitesi kurulmuştur. Bolu’muza ve ülkemize geçmiş olsun."

İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıkladı! Bolu'daki Yangın Faciasından Kahreden Haber... Ölü Sayısı Arttı - Resim : 3

YANGIN MERDİVENİ VAR MIYDI?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut. Düzenli kontrolleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. İtfaiye tarafından olumsuz durum bulunmamış. Süreç devam ediyor" dedi. Bakan Ersoy, Grand Kartal Otel'de yangın merdiveni olmadığı iddialarının sorulması üzerine "2 tane yangın merdiveni var" cevabını verdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıkladı! Bolu'daki Yangın Faciasından Kahreden Haber... Ölü Sayısı Arttı - Resim : 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Çok büyük üzüntü içindeyiz. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. 4 başmüfettişimizi görevlendirdik. Tekrar aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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