Bolu'daki Yangında Kızını Kaybetti, Kalbi Acıya Dayanamadı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı. Faciayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken otelde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında hayatını kaybeden 66 kişiden biri de 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu oldu. Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı.

ACIYA DAYANAMADI

Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA