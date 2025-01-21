Bolu'daki Yangında Kızını Kaybetti, Kalbi Acıya Dayanamadı

Bolu'daki otel yangını faciasında en az 66 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaşamını yitirenlerden 24 yaşındaki Dilara'nın babası kızının ölüm haberini alınca kalp krizi geçirdi.

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Bolu'daki Yangında Kızını Kaybetti, Kalbi Acıya Dayanamadı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı. Faciayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken otelde soğutma çalışmaları sürüyor.

Bolu'daki Yangında Kızını Kaybetti, Kalbi Acıya Dayanamadı - Resim : 1

Yangında hayatını kaybeden 66 kişiden biri de 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu oldu. Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı.

Bolu'daki Yangında Kızını Kaybetti, Kalbi Acıya Dayanamadı - Resim : 2

ACIYA DAYANAMADI

Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

Bolu'daki Yangında Kızını Kaybetti, Kalbi Acıya Dayanamadı - Resim : 3

Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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