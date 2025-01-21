Bolu'daki Yangın Faciasında 13. Kat Detayı: Eski AKP'li Milletvekilinin Kızı, Damadı ve Torunlarından Haber Alınamıyor

Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası sürüyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

EN AZ 10 ÖLÜ

Faciada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi yaralandı. Gece saatlerinde başlayan yangında söndürme çalışmaları hala devam ederken 13. kat detayı ortaya çıktı.

13. KATTA NE OLDU?

Gazeteci Caner Güngör tv100 canlı yayınında verdiği bilgilerde 13. katta ulaşılamayan insanlar olduğunu, bunlardan birinin de eski AKP Milletvekili Mehmet Güner’in kızı, damadı ve torunları olduğunu belirtti.

tv100 ekranlarında sunucu Cansu Canan Özgen'e konuşan Caner Güngör, "13. Katta maalesef ulaşılamayan insanlar var. AK Parti Eski Bolu Milletvekilinin kızı ve damadı 3 çocuğuyla beraber oteldeydi. Maalesef henüz onlardan da bilgi alınamadı" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi