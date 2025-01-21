Bolu'daki Yangın Faciasında 13. Kat Detayı: Eski AKP'li Milletvekilinin Kızı, Damadı ve Torunlarından Haber Alınamıyor

Bolu sabaha yangın faciasıyla uyandı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde can kaybı an itibarıyla 10'a, yaralı sayısı ise 32'ye yükseldi. Alevler henüz kontrol altına alınamazken 13. kat detayı ortaya çıktı. 13. katta konaklayan ve haber alınamayanlar arasında eski AKP Bolu Milletvekili Mehmet Güner’in kızı, damadı ve torunlarının da olduğu belirtildi.

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Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciası sürüyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Bolu'daki Yangın Faciasında 13. Kat Detayı: Eski AKP'li Milletvekilinin Kızı, Damadı ve Torunlarından Haber Alınamıyor - Resim : 1

EN AZ 10 ÖLÜ

Faciada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi yaralandı. Gece saatlerinde başlayan yangında söndürme çalışmaları hala devam ederken 13. kat detayı ortaya çıktı.

Bolu'daki Yangın Faciasında 13. Kat Detayı: Eski AKP'li Milletvekilinin Kızı, Damadı ve Torunlarından Haber Alınamıyor - Resim : 2

13. KATTA NE OLDU?

Gazeteci Caner Güngör tv100 canlı yayınında verdiği bilgilerde 13. katta ulaşılamayan insanlar olduğunu, bunlardan birinin de eski AKP Milletvekili Mehmet Güner’in kızı, damadı ve torunları olduğunu belirtti.

tv100 ekranlarında sunucu Cansu Canan Özgen'e konuşan Caner Güngör, "13. Katta maalesef ulaşılamayan insanlar var. AK Parti Eski Bolu Milletvekilinin kızı ve damadı 3 çocuğuyla beraber oteldeydi. Maalesef henüz onlardan da bilgi alınamadı" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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