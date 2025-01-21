Bolu'da Morglar Doldu: Cenazeler Soğuk Hava Depolu TIR'lara Konuluyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde facia meydana geldi. 13 katlı otel alevlere teslim oldu. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı.

OTELİN YÜZDE 90'I DOLU

Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırdı.

RESMİ AÇIKLAMAYA GÖRE 10 ÖLÜ VAR

Resmi açıklamalara göre yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu belirtti.

MORGLAR DOLDU

Yangının sabaha karşı birçok insanı uykusunda yakalamış olması ve şiddetli şekilde yayılması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu tıra konuluyor.

Kaynak: ANKA