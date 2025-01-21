Bolu'da Morglar Doldu: Cenazeler Soğuk Hava Depolu TIR'lara Konuluyor

Bolu bu sabaha yangın faciasıyla uyandı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazelerin tırlara konulduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Bolu'da Morglar Doldu: Cenazeler Soğuk Hava Depolu TIR'lara Konuluyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde facia meydana geldi. 13 katlı otel alevlere teslim oldu. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı.

OTELİN YÜZDE 90'I DOLU

Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırdı.

RESMİ AÇIKLAMAYA GÖRE 10 ÖLÜ VAR

Resmi açıklamalara göre yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu belirtti.

MORGLAR DOLDU

Yangının sabaha karşı birçok insanı uykusunda yakalamış olması ve şiddetli şekilde yayılması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu tıra konuluyor.

Bolu'daki Yangın Faciasında 13. Kat Detayı: Eski AKP'li Milletvekilinin Kızı, Damadı ve Torunlarından Haber AlınamıyorBolu'daki Yangın Faciasında 13. Kat Detayı: Eski AKP'li Milletvekilinin Kızı, Damadı ve Torunlarından Haber AlınamıyorGüncel

Bolu'da Yangın Faciasında Can Pazarı: Çarşafları Sarkıtıp Kurtulmaya ÇalıştılarBolu'da Yangın Faciasında Can Pazarı: Çarşafları Sarkıtıp Kurtulmaya ÇalıştılarGüncel

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Hayvan Otlatmaya Çıktı, Cesedi Bulundu Hayvan Otlatmaya Çıktı, Cesedi Bulundu
Bolu'daki Yangına Yayın Yasağı Getirildi Bolu'daki Yangına Yayın Yasağı
Saç Fırçasını Anında Temizliyor! Mikrop Saçan Fırçaları Temizlemek Bu Kadar Basit Saç Fırçasını Anında Temizliyor! Mikrop Saçan Fırçaları Temizlemek Bu Kadar Basit
Sarma Azerbaycan'da Böyle Hazırlanıyor ve İçi Çok Daha İyi Pişiyor Sarma Azerbaycan'da Böyle Hazırlanıyor ve İçi Çok Daha İyi Pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor
Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok
Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu
Büyük İkramiyeyi Tam 14 Kez Tutturdu: Lotoyu Kazanma Hilesini Açıkladı Büyük İkramiyeyi Tam 14 Kez Tutturdu: Lotoyu Kazanma Hilesini Açıkladı