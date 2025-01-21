Bolu’daki Faciada Flaş Gelişme! 4 Kişi Gözaltına Alındı

Türkiye’nin yüreğini yakan Bolu’daki yangın faciasında acı bilanço arttı. 10 saat sonra kontrol altına alınan yangında 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı açıklandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangına ilişkin bilinmezlikler sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni bir açıklama geldi. Bakan Tunç, görüntüleri tüyler ürperten faciaya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İŞLETME SAHİBİ DE ARALARINDA

Bakan Tunç, yeni gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: 6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir.

Öte yandan yangından yaralı olarak kurtulanları ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, süreci yakından takip ettiklerini belirterek “Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bolu'muza ve ülkemize geçmiş olsun” dedi.

Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.



6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 21, 2025

Kaynak: DHA