Bolu’daki Faciada Flaş Gelişme! 4 Kişi Gözaltına Alındı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangın faciasında ölü sayısı artmaya devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 66 kişinin acı şekilde hayatını kaybettiği felakete ilişkin aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Bolu’daki Faciada Flaş Gelişme! 4 Kişi Gözaltına Alındı

Türkiye’nin yüreğini yakan Bolu’daki yangın faciasında acı bilanço arttı. 10 saat sonra kontrol altına alınan yangında 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bolu’daki Faciada Flaş Gelişme! 4 Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 1

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangına ilişkin bilinmezlikler sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni bir açıklama geldi. Bakan Tunç, görüntüleri tüyler ürperten faciaya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bolu’daki Faciada Flaş Gelişme! 4 Kişi Gözaltına Alındı - Resim : 2

İŞLETME SAHİBİ DE ARALARINDA

Bakan Tunç, yeni gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu: 6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir.

Öte yandan yangından yaralı olarak kurtulanları ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, süreci yakından takip ettiklerini belirterek “Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bolu'muza ve ülkemize geçmiş olsun” dedi.

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Kaynak: DHA

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