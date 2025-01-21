Facianın Yaşandığı Otele Ruhsatı Kim Verdi? Tanju Özcan'dan Dikkat Çeken Sözler

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde gece saatlerinde çıkan yangında 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Facianın boyutu günün ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Otelde yangın alarmı olmadığına yönelik eleştiriler yapılırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan açıklama geldi. Yangında küle dönen otelin belediyeden değil, bakanlıktan ruhsat aldığını söyleyen Özcan, kendilerinde herhangi bir veri bulunmadığını kaydetti.

"DENETİM BAKANLIĞIN SORUMLULUĞUNDA"

Bolu'da 10 kişinin can verdiği Kartalkaya Kayak Merkez'inde açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otele ilişkin açıklamalarda bulundu. Otele ruhsatın 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini söyleyen Özcan, Bolu Belediyesinin alanda denetim yapma yetkisinin olmadığını açıkladı. Özcan, şunları söyledi:

"Ruhsatı biz vermediğimiz için sensör var mı, yangın merdiveni var mı. Var desem de doğru olmaz yok desem de doğru olmaz. Çünkü bizim elimizde veri yok. Burası belediye sınırı dışında olduğu için, burası turizm özel alanı dolasıyla otellerin ruhsatı da Turizm Bakanlığı tarafından verildiği için kayıtlar oradadır. İtfaiyeci arkadaşlardan bilgi aldım bir tane yangın merdiveni olduğunu söylediler. Ama ikincisi var mı, yok mu ben de göremedim binanın etrafını dolaştım.

Ruhsatı biz vermediğimiz için denetimler de bize ait olmadığı için 'var desem de yok desem de' yanlış olur. Otelde yangın merdiveni var mı bilemiyorum. Buranın ruhsatı Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş bir ruhsat dolayısıyla elimizde veri yok. 1997 yılında yapılmış. O tarihlerde bizden bilgi, belge istendi mi an itibarıyla buna cevap veremem ama ruhsatı veren Bolu Belediyesi olarak biz değiliz. Burası özel turizm alanı tamamen yetki ve sorumluluk Turizm Bakanlığı'nda."

Kaynak: ANKA