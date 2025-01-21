Facianın Yaşandığı Otele Ruhsatı Kim Verdi? Tanju Özcan'dan Dikkat Çeken Sözler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, otelin özel turizm alanı içinde yer aldığını ve denetim sorumluluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğunu belirtti.

Facianın Yaşandığı Otele Ruhsatı Kim Verdi? Tanju Özcan'dan Dikkat Çeken Sözler

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde gece saatlerinde çıkan yangında 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Facianın boyutu günün ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Otelde yangın alarmı olmadığına yönelik eleştiriler yapılırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan açıklama geldi. Yangında küle dönen otelin belediyeden değil, bakanlıktan ruhsat aldığını söyleyen Özcan, kendilerinde herhangi bir veri bulunmadığını kaydetti.

Facianın Yaşandığı Otele Ruhsatı Kim Verdi? Tanju Özcan'dan Dikkat Çeken Sözler - Resim : 1

"DENETİM BAKANLIĞIN SORUMLULUĞUNDA"

Bolu'da 10 kişinin can verdiği Kartalkaya Kayak Merkez'inde açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otele ilişkin açıklamalarda bulundu. Otele ruhsatın 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini söyleyen Özcan, Bolu Belediyesinin alanda denetim yapma yetkisinin olmadığını açıkladı. Özcan, şunları söyledi:

"Ruhsatı biz vermediğimiz için sensör var mı, yangın merdiveni var mı. Var desem de doğru olmaz yok desem de doğru olmaz. Çünkü bizim elimizde veri yok. Burası belediye sınırı dışında olduğu için, burası turizm özel alanı dolasıyla otellerin ruhsatı da Turizm Bakanlığı tarafından verildiği için kayıtlar oradadır. İtfaiyeci arkadaşlardan bilgi aldım bir tane yangın merdiveni olduğunu söylediler. Ama ikincisi var mı, yok mu ben de göremedim binanın etrafını dolaştım.

Ruhsatı biz vermediğimiz için denetimler de bize ait olmadığı için 'var desem de yok desem de' yanlış olur. Otelde yangın merdiveni var mı bilemiyorum. Buranın ruhsatı Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş bir ruhsat dolayısıyla elimizde veri yok. 1997 yılında yapılmış. O tarihlerde bizden bilgi, belge istendi mi an itibarıyla buna cevap veremem ama ruhsatı veren Bolu Belediyesi olarak biz değiliz. Burası özel turizm alanı tamamen yetki ve sorumluluk Turizm Bakanlığı'nda."

Kartalkaya’da Kabus Gibi Gece: Tanıklar Dehşet Anlarını Anlattı, ‘Bağıranlar, Atlayanlar…’Kartalkaya’da Kabus Gibi Gece: Tanıklar Dehşet Anlarını Anlattı, ‘Bağıranlar, Atlayanlar…’Güncel
Bolu'daki Yangın Faciası İçin CHP Harekete GeçtiBolu'daki Yangın Faciası İçin CHP Harekete GeçtiGüncel
Bolu'da Kayak Merkezindeki Otel Yangınında Can Pazarı: Kaçmak İçin Camlardan Atladılar! Ölü ve Yaralılar VarBolu'da Kayak Merkezindeki Otel Yangınında Can Pazarı: Kaçmak İçin Camlardan Atladılar! Ölü ve Yaralılar VarGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Tanju Özcan
Meğer Dahiler Böyle Yetişiyormuş! Zeki Çocuk Yetiştirmek Bu Kadar Basitmiş Meğer Dahiler Böyle Yetişiyormuş! Zeki Çocuk Yetiştirmek Bu Kadar Basitmiş
Kabine Bugün Toplanıyor: Masada Hangi Konular Var? Türkiye'nin Gazze'deki Ateşkeste Bir Sonraki Adımı Ne Olacak?
Emeklilik Sistemi Değişiyor! Emeklilikte Yeni Yaş Hesabı Böyle Yapılacak Emeklilik Sistemi Değişiyor! Emeklilikte Yeni Yaş Hesabı Böyle Yapılacak
Çatısı Çöken Havalimanı İçin Bakandan Tek Satırlık Yanıt: Krediyi Doğruladı, Ziraat Bankası'nı Gizledi Çatısı Çöken Havalimanı İçin Bakandan Tek Satırlık Yanıt
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok Ne İstavrit Ne Mezgit Ne de Hamsi! Tüm Balıkların Şahı, Karadeniz'de Çıkıyor ama Kıymetini Bilen Yok
Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu
Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor
Büyük İkramiyeyi Tam 14 Kez Tutturdu: Lotoyu Kazanma Hilesini Açıkladı Büyük İkramiyeyi Tam 14 Kez Tutturdu: Lotoyu Kazanma Hilesini Açıkladı