Azerbaycan’dan Kartalkaya Yangını İçin Türkiye'ye Taziye Mesajı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bolu’daki otel yangınında 66 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Türkiye’ye başsağlığı diledi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Bolu’daki otel yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve 32 kişinin yaralanması dolayısıyla üzüntülerini belirterek Türkiye’ye başsağlığı diledi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kardeş Türkiye’de bir otelde çıkan yangında can kayıpları ve yaralananların olması bizi derinden üzdü. Meydana gelen bu facia nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost ve kardeş Türkiye’ye derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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