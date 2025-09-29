Güllü’nün Patronu Canlı Yayında Açıkladı! ‘Roman Havası’ İddiasını Çürüten İtiraf… Şoke Eden Üçüncü Kişi Kim?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü’nün Yalova'da altıncı katındaki evinin camından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından usta sanatçının ölümü şüpheli bulunmuş, soruşturma başlatılmıştı.

Güllü'nün Yalova'daki evi

OLAY YERİ RAPORUNDA' KAYGAN ZEMİN' DETAYI

Güllü’nün itilerek cinayet sonucu öldüğü iddiası sosyal medyada konuşulurken, olay yeri inceleme raporunda zeminin kaygan oluşuna ve inceleme yapan ekibin de düşme tehlikesi yaşadığına dikkat çekilmişti.

Güllü'nün düştüğü iddia edilen pencere

Güllü’nün ölümüne ilişkin iddialar ve açıklamalar peş peşe sıralanırken Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Güllü'nün patronu canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı

“GÜLLÜ ABLA İLE TARTIŞTILAR”

Olay yaşandığında Güllü’nün oğlunun İstanbul’da olduğunu 1,5 saat sonra olayın yaşandığı eve gittiğini belirten Ferdi Aydın “Bir senedir Güllü abla ile çalışıyorum oğlu bir kere bile bizim dükkanımıza gelmedi. Kızı geldi iki kere, ikisinde de Güllü abla ile tartıştılar. Güllü abla kızı yasaklı madde kullandığı için çok şikayetçiydi” dedi.

“AYAKLARINI BİLE ÇOK AÇAMAZDI”

Güllü’nün kızının ‘Roman havası oynarken düştü’ ifadesine ilişkin de konuşan Aydın “Güllü abla, ayaklarını bile çok açamazdı. Biz garsonlarla yürütürdük onu. Belinde biliyorsunuz platin var çok zor yürürdü. Ayağı bile kaysa camdan aşağı düştüğünü düşünmüyorum” diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİ" İDDİASI

Güllü’nün asistanı Çiğdem'in( Deniz) ne isterse yapacağına dikkat çeken patronu "Çiğdem'in Güllü hanım üzerinde çok baskın yapısı var" diyerek yıllar önce usta sanatçının Çiğdem ile ölümden döndüğü bir kaza geçirdiğini söyledi.

Güllü'nün görmemesi gereken bir şey gördüğünü iddia eden patronu “Kızı o gece Sultan diye birini getirdi. Üçüncü kişi olma ihtimali var ya ağabeyi ya da Çiğdem hanım" dedi.

Güllü'nün asistanı Çiğdem

"ÇİĞDEM GÜLLÜ’YÜ DÖVDÜ" İDDİASI

Öte yandan Güllü’nün 20 yıllık dostu Roman müziğinin önemli ismi Kobra Murat da canlı yayında Güllü'nün asistanı tarafından şiddete uğradığını iddia etmişti.

Kobra Murat, Güllü'nün sahneye çıktığı mekanda da Güllü'nün asistanına 'ağabey' diye hitap edildiğini söylemişti.

Kaynak: Kanal D