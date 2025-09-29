Vietnam'ı Tayfun Vurdu! 12 Kişi Hayatını Kaybetti, 30 Bin Kişi Tahliye Edildi

Vietnam'da Bualoi tayfunu sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti. 17 balıkçıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

Vietnam'ı Tayfun Vurdu! 12 Kişi Hayatını Kaybetti, 30 Bin Kişi Tahliye Edildi
Vietnam’ın kuzeyini Bualoi tayfunu vurdu. Felakette 12 kişi hayatını kaybederken, 17 balıkçının da kaybolduğu öğrenildi.

Güney Çin Denizi'nde saatte 117 kilometre hıza ulaşan Bualoi tayfunu, şiddetini bir miktar azaltarak yerel saatle 08.00'de Vietnam'a ulaştı. Tayfun felaketinin ardından ani sel ve şiddetli rüzgarlar görülürken, Hue ile Thanh Hoa bölgelerinde 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

30 bin kişi tahliye edildi.

Quang Tri eyaleti açıklarında ise dev dalgalar nedeniyle dört balıkçı teknesinin battığı, 17 balıkçının kaybolduğu aktarıldı.

Kayıp balıkçıları arama çalışmaları sürüyor.

Yetkililerin konuya ilişkin açıklamasında, yaklaşık 30 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

