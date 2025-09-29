Manisa’da Yüzlerce Motosiklet Sürücüsüne Ceza Yağdı

Manisa’da motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yapılan kapsamlı denetimlerde yüzlerce sürücüye ceza yağdı. İki gün süren uygulamalarda hem kusurlu sürücüler hem de trafikte kurallara aykırı araçlar tespit edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 26-27 Eylül tarihlerinde yapılan denetimlere 33 ekip ve 61 personel katıldı. Denetimlerde toplam 1.707 araç ve sürücü kontrol edildi.

748 SÜRÜCÜYE CEZA, 48 ARAÇ TRAFİKTEN MEN

Kontroller sonucunda kusurlu görülen 748 araç ve sürücüye 2 milyon 158 bin 342 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurallara uymayan 48 araç da trafikten men edildi. Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

