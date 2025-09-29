Manisa’da Yüzlerce Motosiklet Sürücüsüne Ceza Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 26-27 Eylül tarihlerinde yapılan denetimlere 33 ekip ve 61 personel katıldı. Denetimlerde toplam 1.707 araç ve sürücü kontrol edildi.

748 SÜRÜCÜYE CEZA, 48 ARAÇ TRAFİKTEN MEN

Kontroller sonucunda kusurlu görülen 748 araç ve sürücüye 2 milyon 158 bin 342 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurallara uymayan 48 araç da trafikten men edildi. Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA