Faciadan Dönüldü! Kontrolden Çıkan TIR Viyadükte Asılı Kaldı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır kontrolden çıkarak viyadükte asılı kaldı. Olayda tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Ankara Caddesi 4. Sanayi Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. 06 FGT 332 plakalı tırı kullanan 48 yaşındaki İrfan Öngen, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybederek viyadük üzerinde devrildi. TIR, köprüden düşmeden askıda kaldı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Öngen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Faciadan Dönüldü! Kontrolden Çıkan TIR Viyadükte Asılı Kaldı - Resim : 1

Kazanın ardından Ankara Caddesi’nin bir şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Polis, olayla ilgili güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

İzmir
