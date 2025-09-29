İSKİ'den Su Seviyesi Alarmı: İstanbul Barajları Yüzde 29'un Altına Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un su geleceğini yakından ilgilendiren gelişme: İSKİ, barajlardaki doluluk oranlarını güncelledi. Megakentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların genel seviyesi, bugün itibarıyla yüzde 29,08'e geriledi. Bu oran, bir gün öncesine göre yüzde 0,36 düşüş gösterirken, 30 Haziran'daki yüzde 66,23'lük zirveye kıyasla dramatik bir azalma kaydedildi. Uzmanlar, bu düşüşün başlıca nedenini son dönemdeki yetersiz yağışlara bağlıyor.

İSKİ'nin verilerine göre, barajların bireysel doluluk oranları şöyle dağılıyor:

Barajların doluluk oranı (Yüzde olarak)

Elmalı: 50,68

Büyükçekmece: 33,03

Darlık: 43,42

Ömerli: 20,31

Terkos: 35,41

Sazlıdere: 31,01

Alibey: 17,29

Istrancalar: 21,52

Pabuçdere: 16,76

Kazandere: 1,98

En yüksek seviye Elmalı Barajı'nda yüzde 50,68 ile gözlenirken, en kritik durum Kazandere Barajı'nda yaşanıyor. Sadece yüzde 1,98 dolulukla alarm zilleri çalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi