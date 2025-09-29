İSKİ'den Su Seviyesi Alarmı: İstanbul Barajları Yüzde 29'un Altına Düştü

İSKİ, megakent İstanbul'un içme suyu kaynaklarının doluluk oranını yüzde 29,08 olarak açıkladı; dün yüzde 29,44 olan seviye, yetersiz yağışlar nedeniyle geriledi, en düşük seviye ise yüzde 1,98 ile Kazandere'de.

Son Güncelleme:
İSKİ'den Su Seviyesi Alarmı: İstanbul Barajları Yüzde 29'un Altına Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un su geleceğini yakından ilgilendiren gelişme: İSKİ, barajlardaki doluluk oranlarını güncelledi. Megakentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların genel seviyesi, bugün itibarıyla yüzde 29,08'e geriledi. Bu oran, bir gün öncesine göre yüzde 0,36 düşüş gösterirken, 30 Haziran'daki yüzde 66,23'lük zirveye kıyasla dramatik bir azalma kaydedildi. Uzmanlar, bu düşüşün başlıca nedenini son dönemdeki yetersiz yağışlara bağlıyor.

İSKİ'nin verilerine göre, barajların bireysel doluluk oranları şöyle dağılıyor:

Barajların doluluk oranı (Yüzde olarak)

  • Elmalı: 50,68
  • Büyükçekmece: 33,03
  • Darlık: 43,42
  • Ömerli: 20,31
  • Terkos: 35,41
  • Sazlıdere: 31,01
  • Alibey: 17,29
  • Istrancalar: 21,52
  • Pabuçdere: 16,76
  • Kazandere: 1,98

En yüksek seviye Elmalı Barajı'nda yüzde 50,68 ile gözlenirken, en kritik durum Kazandere Barajı'nda yaşanıyor. Sadece yüzde 1,98 dolulukla alarm zilleri çalıyor.

2025'in En Güçlü Fırtınası Süper Tayfun Ragasa Tayvan'ı Vurdu: 17 Kişi Öldü, 100'ü Aşkın Kayıp2025'in En Güçlü Fırtınası Süper Tayfun Ragasa Tayvan'ı Vurdu: 17 Kişi Öldü, 100'ü Aşkın KayıpDünya

Sular Çekilince Gerçek Ortaya Çıktı! Baraj Kıyısı Çöplüğe DöndüSular Çekilince Gerçek Ortaya Çıktı! Baraj Kıyısı Çöplüğe DöndüGüncel

İzmir Susuzluk Felaketi Yaşıyor! 26 Yılın En Kötüsü...İzmir Susuzluk Felaketi Yaşıyor! 26 Yılın En Kötüsü...Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Baraj
Son Güncelleme:
HSK Üyeliği İçin Başvuru Maratonu Başladı HSK Üyeliği İçin Başvuru Maratonu Başladı
Simav’ı 3 Gün Önce Uyardı! Şimdi de 2 Noktayı İşaret Etti… ‘6.3’e Hazırlanıyor…’ Simav’ı 3 Gün Önce Uyardı! Şimdi de 2 Noktayı İşaret Etti… ‘6.3’e Hazırlanıyor…’
Fenerbahçe Taraftarı Islıklamıştı! Talisca'dan Bomba Paylaşım Geldi Islıklanan Talisca'dan Olay Paylaşım
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
120 Yıldır Sektörde Fırtına Gibi Esiyordu! Yıllık 4 Milyar TL Ciro Yapan Dev Şirket Resmen İflas Etti 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli' Eski Emniyet Müdürü Açıkladı: 'Güllü'nün Ölümünde O Detay Şüpheli'
İsmail Küçükkaya'nın İlk Konuğu Özgür Özel! Gündeme Dair Kritik Açıklamalar... Özel'den F-35 Yorumu; 'Üstüme Düşeni Yaparım'
Altında Çifte Rekor: Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı! Gram 5.078 TL, Ons 3.799 Dolar Tüm Zamanların Zirvesine Çıktı
Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de 100 Binden Fazla Memur Aynı Anda İstifa Edecek