HSK Üyeliği İçin Başvuru Maratonu Başladı

Yargı sisteminin en kritik kurumlarından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yeni üye seçimi için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'nın duyurusuyla harekete geçen süreç, Anayasa'nın ilgili maddeleri ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu çerçevesinde ilerleyecek. Bu kapsamda, hukuk fakültesi öğretim üyelerinden ve avukatlardan bir üye belirlenecek.

SON TARİH 10 EKİM

Başvurular, bugün itibarıyla resmi olarak kabul edilmeye başlandı ve 10 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek. Adaylar, başvurularını şahsen veya posta yoluyla TBMM Başkanlığı'na iletebilecek. Duyuruda, adayların yasal nitelikleri taşıması gerektiği vurgulanırken, sürecin şeffaflığına dikkat çekildi.

NASIL SEÇİLECEK?

Seçim mekanizması da netlik kazandı. TBMM Başkanlığı, gelen başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a iletecek. Komisyon, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla üç aday belirleyecek; bu sağlanamazsa, ikinci turda beşte üç çoğunluk aranacak. Son sözü ise TBMM Genel Kurulu söyleyecek, burada da aynı salt çoğunluk kuralları geçerli olacak.

Kaynak: AA