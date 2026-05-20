Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: O Şüphelinin Serbest Bırakılmasına İtiraz

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Doku ailesinin avukatı, adli kontrolle serbest bırakılan Mustafa Türkay Sonel’in arkadaşı şüpheli U.A’nın tutuklanması için savcılığa başvurdu.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetinin ortaya çıkarılması amacıyla Tunceli ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma sürüyor. Dosya kapsamında tutuklu bulunan baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel’in yanı sıra, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek yeni deliller üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi’ne ait 2 araç detaylı kriminal inceleme için Ankara’ya gönderildi.

'ADLİ KONTROL YETERSİZ'

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ise, 17 Nisan’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan U.A. hakkında yeni bir başvuru yaptıklarını açıkladı. Çimen, şüpheliye verilen adli kontrol kararının yetersiz kaldığını belirterek tutuklama tedbiri uygulanmasını istediklerini söyledi.

'GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNDU'

Ali Çimen, dosyanın kritik tarihlerinden biri olan 27 Aralık 2019’a dikkat çekerek, gizli tanığın ifadelerinde U.A., Mustafa Türkay Sonel ve firari şüpheli Umut’un Gençlik Merkezi’nde birlikte görüldüğünün öne sürüldüğünü ifade etti. Bu iddiaların HTS kayıtlarıyla da desteklendiğini savunan Çimen, şüphelinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu ve soruşturmaya zarar verdiğini ileri sürdü.

Çimen ayrıca, henüz tüm tanıkların dinlenmediğini belirterek, U.A.’nın tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali bulunduğunu savundu. Bu nedenle mevcut adli kontrol kararının kaldırılarak tutuklama kararı verilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Kaynak: DHA

