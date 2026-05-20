Mehmet Akif Ersoy İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

'11 KEZ NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI', 65 YIL HAPSİ İSTENDİ

Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy’un suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından 65 yıl 3 ay hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: DHA