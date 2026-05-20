Aksaray'da Askeri Araç Devrildi, Yaralılar Var
Aksaray'da askeri aracın devrildiği kazada 2 personel yaralandı. Yaralı personeller hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi.
Konya’dan Kayseri'ye giden askeri araç, yoldan çıkarak devrildi. Kazada 2 asker yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 personel, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
