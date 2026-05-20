Aksaray'da Askeri Araç Devrildi, Yaralılar Var

Aksaray'da askeri aracın devrildiği kazada 2 personel yaralandı. Yaralı personeller hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi.

KAZADA 2 ASKER YARALANDI

Konya’dan Kayseri'ye giden askeri araç, yoldan çıkarak devrildi. Kazada 2 asker yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 personel, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Aksaray Trafik kazası
Son Güncelleme:
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 300 Bin Lira Tazminat Ödeyecek Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tazminat Ödeyecek
Beklenen Yağmur İstanbul'u Şiddetli Vurdu: Kent Merkezinde Trafik Durma Noktasında Beklenen Yağmur İstanbul'u Şiddetli Vurdu: Kent Merkezinde Trafik Durma Noktasında
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt
Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem
Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: 'CHP Arınmasını Bilir, Tehditleriniz Vız Gelir' Kemal Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: 'CHP Arınmasını Bilir, Tehditleriniz Vız Gelir'
Türkiye'den NATO'ya 'Askeri Akaryakıt Hattı' Teklifi: 5 Kat Daha Ucuz NATO'ya 'Askeri Akaryakıt Hattı' Teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: CHP'nin Sokağa Çıkmaya Yüzü Yok 'CHP'nin Sokağa Çıkmaya Yüzü Yok'