Eski Vali Tuncay Sonel'in 3 Makam Aracında Gülistan Doku'nun DNA'sı Aranacak

Türkiye'nin yıllardır kanayan yarası olan ve akıbeti yılan hikayesine dönen Gülistan Doku soruşturmasında çok kritik bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın haberine göre, kayıp genç kızın cansız bedeninin resmi ve sivil bazı araçlarla taşınmış olabileceği iddiası üzerine savcılık dev bir kriminal inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde görevde olan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in kullandığı 3 ayrı makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait 2 resmi araç mercek altına alındı.

'GECE YARISI ŞEHİR DIŞINA ÇIKTILAR'

Soruşturma dosyasına giren gizli tanık beyanlarında, eski Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in olay döneminde kullandığı BMW marka lüks sivil araç da işaret edildi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, vali oğlu Mustafa Türkay Sonel ve arkadaşı Umut Altaş’ın, Gülistan Doku’nun kaybolduğu günün gecesinde bu araçla hem Tunceli şehir merkezinde hem de şehir dışında şüpheli şekilde dolaştıklarını tespit etti. Gizli tanık, talihsiz kızın cansız bedeninin bu araçla taşındığını öne sürdü.

ARACI SATIP AYNISINI ALMIŞLAR

Mustafa Türkay Sonel’in, Gülistan'ın kaybolmasının ardından kullandığı BMW marka aracı hızlıca sattığı, yerine aynı marka, model ve renkte ikiz bir araç satın alarak eski plakayı bu yeni araca taktığı belirlendi. Durumu fark eden savcılık, satılan ilk aracın yeni sahibine ulaştı. Sahibinin rızasıyla el konulan araç, detaylı incelenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerine teslim edildi.

DOSYA ANKARA KRİMİNALE TAŞINDI

İstanbul Emniyeti'nde yapılan ilk incelemelerde aracın içinin temizlendiği ve somut bir biyolojik bulguya ulaşılamadığı öğrenildi. İstanbul'da sonuç alınamayan söz konusu araç ile eski valinin kullandığı 3 makam aracı ve İl Özel İdaresi'ne ait 2 araç, çok daha gelişmiş teknolojik imkanlarla DNA ve mikroskobik veri araması yapılması için Ankara Kriminal Daire Başkanlığı’na sevk edildi.

Kaynak: Sabah