Gülistan Doku Dosyasında 'İstihbarat' Depremi: Savcılık Şifreli Kayıtları ve Personel İsimlerini İstedi

Gülistan Doku soruşturmasında altı yıl sonra kritik bir eşiğe gelindi. Emniyet İstihbaratı’nın 42 sayfalık raporunu 'yetersiz' bulan savcılık, sistemdeki tüm gizli kayıtları (log) ve bu kayıtları sorgulayan personelin kimliklerini istedi. Şimdi tüm gözler, Doku kaybolmadan önce sistemde bir 'izleme' yapılıp yapılmadığında.

Türkiye’nin yıllardır yanıtını beklediği 'Gülistan Doku nerede?' sorusu, yargının rotayı Emniyet İstihbaratı’na kırmasıyla yeni bir boyut kazandı. Gazeteci Tolga Şardan’ın T24'deki 'Gülistan Doku soruşturması: Savcılık, Emniyet İstihbaratı’nı mercek altına aldı!' başlıklı yazısında yer verdiği bilgilere göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’na gönderdiği özel yazıyla dosyadaki karanlık noktaları aydınlatacak kritik teknik verileri talep etti.

42 SAYFALIK RAPOR YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sızan 42 sayfalık istihbarat raporu, adli makamları tatmin etmedi. Başsavcılık, sadece olay gününü değil, Gülistan Doku’nun kaybolmasından önceki süreci de kapsayan derin bir dijital tarama başlattı.

Tolga Şardan'ın aktardığı bilgiler şöyle:

"Biraz detaylı yaptığım araştırmada başsavcılığın, özellikle söz konusu dönemde Emniyet İstihbaratı’nın işletim sistemine düşen log kayıtlarının peşinde olduğunu tespit ettim.

Bu çerçevede savcılık, olayın ortaya çıkmasından sonra ilk kez ne zaman istihbarat çalışması yapıldığının tespit edilmesini istedi. Ayrıca, Doku’yla ilgili sadece Tunceli’de değil ülke genelindeki Emniyet İstihbarat sisteminde araştırma yapılıp yapılmadığının belirlenmesinin talep edildiği bilgisine ulaştım.

Savcılık bu bilgilerin dışında, kaybolmadan önceki son üç ayında yine ülke genelindeki Emniyet İstihbarat birimlerinde Doku’yla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını sordu. Savcılık, söz konusu işlemleri gerçekleştiren istihbarat personelinin kimliklerinin de bildirilmesi talebinde bulundu.

Savcılığın bu talepleri, sıradan istekler değil. Büyük olasılıkla başsavcılığın elinde talep edilen bilgileri destekleyen ipuçları mevcut.

Emniyet kaynaklarından aldığım bilgiye göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı, savcılığın talepleri üzerinde çalışmasına devam ediyor. Henüz, yanıtlar Emniyet İstihbaratı’nca başsavcılığa ulaştırılmış değil."

Kaynak: T24

