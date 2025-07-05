Gözaltına Alınan Zeydan Karalar'dan Yeni Mesaj! 'Boyun Eğmedim, Eğmem'
Gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sosyal medya hesabından el yazısıyla mesaj paylaşıldı. Karalar, "Haksız hukuksuz gözaltıların devamı olarak bugün Gebze'de ablamdayken gözaltına alındım. Adanalı kardeşlerim ve aziz milletim, bilin ki sadece verdiğiniz kutsal görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. 24 saat hizmet ettim. Boyun eğmedim, eğmem de. Dürüstlükten taviz vermedim. En kısa sürede özgürlükte buluşacağız. İyiyim, sevenlerim endişe etmesin" dedi.
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Kaynak: ANKA