Tırdaki Yangının Altından Vahşet Çıktı: Başından Vurup Kafasını Kesti, 'Namus Meselesi' Dedi

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Konya’nın Karapınar ilçesinde dün sabaha karşı yanan bir tırın içinde bulunan cesetle ilgili başlatılan soruşturmada, cinayet şüphesi doğrulandı. Otopsi raporuna göre, şoför Özcan Karakaya, yangından önce tabancayla başından vurularak öldürülmüş ve ardından kafası kesilmişti. Cinayetin ardından yapılan çalışmada tır ateşe verilerek olayın kaza gibi gösterilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Karapınar-Konya kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Şarampolde yandığı belirlenen tırın kabininde Özcan Karakaya'nın cesedi bulundu. Karakaya’nın cansız bedeni, Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Özcan Karakaya

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, Karakaya’nın aynı mahallede yaşayan meslektaşı Şakir T. ile birlikte Kayseri’ye hurda malzeme taşımaya gittiği belirlendi. Geri dönüş yolunda tartışma çıktığı değerlendirilen olayda, ekipler şüpheli Şakir T.’yi Karabağ Mahallesi’nde gözaltına aldı.

'NAMUS MESELESİ' SAVUNMASI

İlk ifadesinde suçunu kabul eden Şakir T., “Özcan Karakaya ile meslektaşız. Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de namus meselesi olduğu için öldürdüm” dedi. Zanlı, olayın ardından tırı ateşe vererek kaçtığını da söyledi. Sağlık kontrolünün ardından Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Şakir T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: DHA