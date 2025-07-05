Beypiliç'te Gaz Sızıntısı! Çok Sayıda İşçi Hastanelik Oldu

Ünlü tavuk firması Beypiliç'in kesimhanesinde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Beypiliç'te Gaz Sızıntısı! Çok Sayıda İşçi Hastanelik Oldu
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Bolu’da, Beypiliç firmasının kesimhanesinde hidrojen sülfürik gazı sızıntısı nedeniyle çok sayıda işçinin hastanelik olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Beypiliç firmasına ait kesimhane bölümünde meydana geldi. Bu bölümde çalışan 2 işçi, hidrojen sülfürik gazına maruz kalarak fenalaştı. Bir başka çalışan da fenalaşan işçilerinin yardımına koştu ancak o da aynı durumu yaşadı.

Beypiliç'te Gaz Sızıntısı! Çok Sayıda İşçi Hastanelik Oldu - Resim : 1

Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesiyle, bölgeye çok sayıda ambulans ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 3 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Köroğlu Ünitesi KBRN Merkezi'ne sevk edildi. Olayın ardından aynı bölgede çalışan 8 kişi daha baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Böylece gazdan etkilenen işçi sayısı 11'e yükseldi.

AFAD ekipleri, gaz sızıntısının meydana geldiği ünitenin faaliyetlerini durdurarak bölgeyi karantinaya aldı. Ekipler gazın yayılımını önlemek amacıyla alanda güvenlik önlemleri aldı. Tedavi altına alınan 11 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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