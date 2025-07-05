'Yok Yılı' Geliyor! Zeytinyağı Fiyatları Tavan Yapacak

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Zeytin üretiminde geçen yıla göre, yaklaşık yüzde 40 kayıp yaşanması beklenirken, umanlar zeytinyağında ‘yok yılı’ yaşanacağını belirtti. Söz konusu durumun yaşanması durumunda ise 2024-206 sezonunda yurt dışı ve yurt içi zeytinyağı fiyatlarının fırlayacağı belirtildi.

Türkiye'de 2024-2025 sezonunda rekor verime ulaşılarak 3 milyon 750 bin tonluk zeytin üretimi ile tüm zamanların en yüksek zeytinyağı rekoltesi görülürken, 475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin üretimi görülmüştü.

2025-2026 sezonunda ise durumun tersine dönmesi beklenirken, ‘yok yılı’nın yaşanması bekleniyor. Üretimin azalmasıyla zeytin fiyatlarında da büyük atış bekleniyor

TÜİK'İN VERİLERİNE DE YANSIDI

TÜİK'in bu yıla ilişkin bitkisel üretim 1. tahminine göre zeytin üretiminin yüzde 40 azalarak 3 milyon 750 bin tondan 2 milyon 250 bin tona gerileyeceği öngörülüyor.

Bu durumda zeytinyağı üretiminin düşecek olması fiyatların yeniden hareketlenmesine neden olabilir.

Zeytindeki üretim düşüşünden Tunus ve İspanya gibi ülkelerin de etkileneceği kaydedildi.

Kaynak: İHA