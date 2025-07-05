'Yok Yılı' Geliyor! Zeytinyağı Fiyatları Tavan Yapacak

Zeytin üretiminde gelecek sezon düşüş yaşanması beklenirken, zeytinyağında 'yok yılı' yaşanacağı belirtildi. Üretimin azalmasıyla fiyatların da tavan yapacağı bildirildi.

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'Yok Yılı' Geliyor! Zeytinyağı Fiyatları Tavan Yapacak
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Zeytin üretiminde geçen yıla göre, yaklaşık yüzde 40 kayıp yaşanması beklenirken, umanlar zeytinyağında ‘yok yılı’ yaşanacağını belirtti. Söz konusu durumun yaşanması durumunda ise 2024-206 sezonunda yurt dışı ve yurt içi zeytinyağı fiyatlarının fırlayacağı belirtildi.

Türkiye'de 2024-2025 sezonunda rekor verime ulaşılarak 3 milyon 750 bin tonluk zeytin üretimi ile tüm zamanların en yüksek zeytinyağı rekoltesi görülürken, 475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin üretimi görülmüştü.

2025-2026 sezonunda ise durumun tersine dönmesi beklenirken, ‘yok yılı’nın yaşanması bekleniyor. Üretimin azalmasıyla zeytin fiyatlarında da büyük atış bekleniyor

'Yok Yılı' Geliyor! Zeytinyağı Fiyatları Tavan Yapacak - Resim : 1

TÜİK'İN VERİLERİNE DE YANSIDI

TÜİK'in bu yıla ilişkin bitkisel üretim 1. tahminine göre zeytin üretiminin yüzde 40 azalarak 3 milyon 750 bin tondan 2 milyon 250 bin tona gerileyeceği öngörülüyor.
Bu durumda zeytinyağı üretiminin düşecek olması fiyatların yeniden hareketlenmesine neden olabilir.

Zeytindeki üretim düşüşünden Tunus ve İspanya gibi ülkelerin de etkileneceği kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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Zeytinyağı
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