Ünlü Zeytin Markasında Listeria Alarmı! Raflardan Toplatılıyor

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Almanya'da satışa sunulan ünlü bir zeytin markasında halk sağlığını tehdit eden bir durum ortaya çıktı. Kalamatos markasına ait zeytinlerde, ciddi sağlık riskleriyle bilinen Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi. Gıda güvenliği yetkilileri, bu ürünü satın alan tüketicileri uyararak, zeytinlerin kesinlikle tüketilmemesi ve derhal iade edilmesi gerektiğini açıkladı.

HASTALIĞA NEDEN OLABİLİR, CİDDİ RİSK TAŞIYOR

Listeria bakterisiyle kontamine olmuş gıdalar, tüketim sonrası 14 gün içinde ateş, ishal, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi semptomlara neden olabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde tablo çok daha ağır seyredebilir.

Hamileler, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için bu bakteri; kan zehirlenmesi, menenjit ve düşük riski gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

ÜRÜN AMBALAJINA DİKKAT

Yetkililer, riskli ürünlerin satış noktalarından toplatılmaya başlandığını duyurdu. Vatandaşların zeytin ambalajlarını dikkatle incelemeleri, şüpheli ürünleri muhafaza etmeden iade etmeleri istendi. Almanya’daki gıda güvenliği otoriteleri, olayla ilgili yasal sürecin başlatıldığını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi