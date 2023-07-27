Gözaltına alınan gazetecilere emniyette 'ilginç' sorular: 'Aileniz size nasıl hitap eder?'

Diyarbakır’da tutuklanan gazetecilerin iddianamesini hazırlayan savcı ile davaya bakan heyette yer alan eşinin görev yerinin değiştirilmesi ile ilgili haberi paylaşan gazeteciler gözaltına alınmış ardından 1’i tutuklanırken 4’ü ise serbest bırakılmıştı.

Birgün’den Kayhan Ayhan’ın haberine göre, Gazetecilere emniyet ifadesinde soruşturma ile ilgisi olmayan sorular sorulduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Ankara'da önceki gün düzenlenen ev baskınlarında MA muhabirleri Fırat Can Arslan ve Delal Akyüz, T24 editörü Sibel Yükler ve Bianet editörü Evrim Kepenek gözaltına alınmıştı. Arslan, tutuklanırken Akyüz, Yükler, Kepenek ve Deniz adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Kepenek'in avukatı Meriç Eyüboğlu, müvekkilinin emniyet ve adliyede birçok hak ihlali ile karşılaştığını belirterek yaşananları şöyle sıraladı:

"20 yıldır gazetecilik yapan, 10 yıldır aynı adreste oturan, hayatı boyunca tek bir cep telefonu numarası kullanan, tüm sosyal medya hesapları kendi adına olan ve tüm bunların yanı sıra tanınan bir gazetecinin ifade vermek üzere çağrılması yerine ev baskını ile gözaltına alınması kabul edilemez. Ayrıca evinden kelepçeli çıkartılması, emniyette ifade ve diğer işlemlerin saat 2.30 gibi bittiği ve soruşturma savcısına başvurup ifadesinin aynı gün alınmasını talep ettiğimiz halde herhangi bir gerekçe olmaksızın bir gece nezarethanede tutulması, adliyeye kelepçe ile getirilmesi de hak ihlalleri arasında.



Kepenek'in gözaltına alınmasına neden olan haberde ismi geçen savcı ve hakimin görev yerlerinin değiştirilme bilgisinin Resmi Gazetede yayımlandığını anımsatan Eyüboğlu, "HSYK'nin web sitesinde erişilebilir durumda. Keza bir iddianameyi hangi savcının hazırladığı, bir mahkeme heyetinin hangi hakimlerden oluştuğu tüm vatandaşların erişebileceği bir bilgi. Dolayısıyla paylaşılan haberde daha önce bilinmeyen gizli bir husus olmadığı gibi iddia edildiği gibi de bir suç yok. Bir bütün olarak sürecin tek açıklaması keyfiyet” ifadelerini kullandı.

AİLENİZ NASIL HİTAP EDER?

Emniyet ifadesinde sorulan sorulara da değinen Eyüboğlu, şunları anlattı:

"Soruların önemli bölümü örgüt üyeliği soruşturmalarında karşımıza çıkan 'üye olduğunuz parti, sendika dernek var mıdır? Varsa neden üye oldunuz açıklayanız', 'Aileniz ve arkadaşlarınız size nasıl hitap eder, takma isminiz var mıdır?', 'Ailenizde terör örgütlerinden herhangi birine üye olan birisi var mıdır?' gibi bu soruşturmalara girmeyen duyan herkesin şaşırdığı ve 'ne ilgisi var?' diye sorduğu sorular. Bir de söz konusu RT edilen paylaşım soruldu. Evrim de haklı olarak şaşırdı. Maalesef çok uzun süredir insanlara böyle soruşturmalarla ilgisi olmayan sorular yöneltiliyor.”