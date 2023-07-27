Erdoğan'ın 'darbeci' demesinin ardından ilk olacaktı: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte 'darbeci' dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi.

Erdoğan'ın 'darbeci' demesinin ardından ilk olacaktı: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti ertelendi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah es-Sisi’nin, bugün yapılacağı bildirilen Ankara ziyareti ertelendi.

Mısır cumhurbaşkanı Sisi’nin, Rusya-Afrika Zirvesi nedeniyle Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret ertelendi.

Al-Ain News'e konuşan Mısırlı bir diplomatik kaynağa göre, Mısır cumhurbaşkanı Sisi’nin, St. Petersburg'da düzenlenen zirveye katılımı nedeniyle Erdoğan-Sisi görüşmesinin ertelendiğini belirttiği yer aldı.

YENİDEN DOST OLDU

Erdoğan'ın "darbeci" dediği Sisi'nin, Türkiye ve Mısır arasında karşılıklı büyükelçilerin atanmasının ardından bugün Ankara’yı ziyaret etmesi bekleniyordu.

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, iki lideri bir araya getirecek ziyaretin yakın bir tarihte gerçekleşeceğini söyledi.

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Recep Tayyip Erdoğan Abdülfettah es-Sisi Mısır
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