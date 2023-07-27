Canlı yayında açıkladı: Ali Mahir Başarır, Zoom toplantısına davet edildi mi?

tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Başarır, Ekrem İmamoğlu'nun Zoom toplantısına davet edilmediğini söyledi.

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Gazeteci Gürkan Hacır, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi ve hukukçu Dr. Ruşen Gültekin, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, siyasal iletişimci Ferhat Murat, Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu. Yayına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Av. Ali Mahir Başarır, CHP'deki değişim tartışmaları ve kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ZOOM TOPLANTISINA DAVET EDİLMEDİM"

İmamoğlu'nun değişim çağrısıyla ilgili Başarır "İmamoğlu, bu partinin önemli bir ismi. Kendisi aday olmak isteyebilir, demokratik koşullarda hareket başlatabilir, partinin tüzük ve kuralları çerçevesinde normal buluyorum." değerlendirmesini yaptı. Başarır, Par'ın "İmamoğlu'nun Zoom toplantısına davet edildiniz mi?" sorusuna "Zoom toplantısına davet edilmedim." cevabını verdi.

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"KILIÇDAROĞLU 'YEREL SEÇİMDEN ÖNCE BİR KURULTAY’IN YAPILMASINI İSTİYORUM' DEDİ"

Par'ın "Size göre bir Genel Başkan değişimi gerekli mi?" sorusuna Başarır "Sayın Genel Başkan ‘Yerel seçimden önce bir Kurultay’ın yapılmasını istiyorum’ dedi. Şu anda mahalle seçimlerimizin çoğunluğu yapıldı. Burada herkes bir mücadele verecek, vermeli ve çıkacağı Kurultay’da aday olacak." yanıtını verdi.

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"KASTEDİLEN CÜMLE O DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişi temiz birisi olursa yarın bırakırım’" açıklamasıyla ilgili Başarır "Sayın Genel Başkan’la bu konuyu görüştüm. Partimizin kurucusu Atatürk, İnönü, Ecevit, Erdal İnönü, Murat Karayalçın, Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Kemal Kılıçdaroğlu. Bunların ortak özelliği dürüst, parti geleneklerini bilen, sade yaşayan, vatanını seven insanlar olması, ‘Bu şartlara uyan arkadaşlar uyarsa görevi bırakırım’ dedi. Kastedilen cümle o değil." dedi.

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Ali Mahir Başarır CHP Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
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