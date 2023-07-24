İddia: Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Günaydın'ın MYK toplantılarına katılmasını yasakladı

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışması sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde düzenlenen toplantının sosyal medyaya sızdırılmasının ardından bir yeni gelişme daha yaşandı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasını yasakladığını iddia etti.

"Kılıçdaroğlu, yaklaşık beş gün önce Grup Başkanı Özgür Özel'e Günaydın'la ilgili kararını bildirdi. Özel de bu gelişmeden Günaydın'ı haberdar etti" diyen gazeteci, bu yasağın CHP tüzüğüne aykırılık oluşturduğunu kaydetti: "Tüzüğün 22. maddesinde, 'TBMM Grup Başkanvekilleri, kadın ve gençlik kolları MYK toplantılarına katılabilir, görüş ve önerilerde bulunabilir ancak oy kullanamazlar' diye yazıyor."

'ZOOM'DAN SONRA

Saymaz, iddianın detaylarını okurlarıyla şöyle paylaştı:

"CHP Genel Merkezi'ne göre Günaydın'a yasak konmasında en belirleyici neden 'zoom' toplantısında konuşulanlar. İmamoğlu'nun 'Gökhan Bey, Parti Meclisi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi, yanlış mı biliyorum?' diye sorması, Günaydın'ın da topluluğu bilgilendirmesi, Kılıçdaroğlu'nu çok öfkelendirdi.

Görüştüğüm CHP'li yetkili şöyle diyor:

'Zoom toplantısıyla beraber bir oluşumun olduğu ortaya çıktı. Gökhan Bey'e görevi dışında ikincil bir görevlendirme yapılıyor. Gökhan bey de rapor veriyor. Bu durumda biz nasıl MYK'da konuşacağız? Örneğin, zoom toplantısının kriz analizini nasıl yapacağız? Burası partinin siyasi karargahı. Biz yarın strateji geliştirmemiz gerektiğinde, Gökhan Bey'in bulunduğu ortamda nasıl söyleyebiliriz? Ekrem Bey rekabet iddiasını derinleştirirse nasıl siyaset yapacağız?'

Bu yanıt üzerine parti tüzüğünü hatırlattım.

CHP'li yetkili ise grup başkanının ve grup başkan vekillerinin MYK'nın doğal üyesi olmadığını söyledi. Grup başkanı, başkan vekili, kadın ve gençlik kolları başkanlarının MYK'ya katılmasına Kılıçdaroğlu döneminde başlandığını belirtti.

Zoom toplantısında Grup Başkanı Özel'in de katıldığını, neden yalnızca Günaydın'a yaptırım uygulandığını sorduğumda şu yanıtı verdi: 'Dikkat ederseniz Özel söz almıyor, onun bir görevi yok. Biz o toplantıya katıldıkları için tavır almıyoruz. Günaydın'ın bir görevi olduğu için tavır alıyoruz.'

GÜNAYDIN, KARARA UYMAYACAK

Günaydın, öğrendiğim kadarıyla MYK toplantısına katılacak ve hakkındaki karara itiraz edecek. Günaydın'ın tüzüğe aykırı hiçbir talimatı yerine getirmeyeceğini söylemesi bekleniyor.

Tüzüğe göre Kılıçdaroğlu, Günaydın'ın istifasını isteyemiyor. Ancak TBMM Grubu'nda milletvekilleri arasında güven oylaması yapılarak, grup başkan vekilliği seçimi yenilenebilir. O takdirde Günaydın'ın da adaylığını açıklayacağı vurgulanıyor.

MYK toplantısında Grup Başkanı Özgür Özel ve Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da tüzüğe ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun kararına itiraz edeceği belirtiliyor. (...)"