Akbelen Ormanı'na sabah baskını! "Kesim motorları ile girdiler, çamları kesmeye başladılar"

Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan beri mücadele ediyor.

Doğa Nöbeti’nin ikinci yılına girmesinden kısa bir süre sonra bugün, sabaha karşı 05.30’da bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi ve TOMA sevk edildi.

ANKA'da yer alan habere göre Akbelen Ormanı direnişçilerinden Esra Işık, “Bu vicdansızlıktır. Hepsine söylüyorum: Köyde doğmadınız mı, köy ne demek bilmiyor musunuz? Ne olur çıkın gelin” diye tepki gösterdi.

İkizköy direnişçilerinden Hasan Yorulmaz, “Sabahın saat 05.30’unda, bir sürü askeri araç bir sürü jandarma ile kesim motorları ile Akbelen Ormanı’na girildi. Ve çamları kesmeye başladılar. Bizleri de ormana sokmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ben herkesten, doğaseverlerden, yurdunu seven insanlardan buraya destek bekliyorum” dedi.

“İNTERNET ERİŞİMİ ENGELLENDİĞİ İÇİN PAYLAŞIM YAPMAK ÇOK ZOR OLUYOR”

Gerçek Gündem'e konuşan Seda Elhan, jandarma ekiplerinin önce alanı kuşattığını daha sonra köylüleri o alana sıkıştırdığını söyleyerek, internet erişiminin de engellendiğini ifade etti.

“BÜTÜN ORMANI BİTİRMEYE ÇALIŞTIKLARI BELLİ, HIZLI OLMAMIZ LAZIM”

Elhan, “İnternet olmadığı için paylaşım yapmak da çok zor oluyor. Jandarma abluka altına aldığı için İkizköylüler alandan çıkamadı ancak kesim alanından sesler duyduklarını söylediler. Alana gidilebilirse bunu durdurmak mümkün olabilir. Ancak jandarmaların bütün ormanı bitirmeye yönelik girdikleri belli o yüzden çok hızlı olmamız gerek” diye konuştu.

118 BİN İMZA TOPLANDI

“İkizköy Akbelen Ormanı’nın Kömür Madeni için Kesilmesini Durdurun” kampanyası için 118 bin imza toplandığını söyleyen change.org kampanya danışmanı Seda Elhan, “Biz şu an hem milletvekillerinden hem kamuoyundan destek alıp farkındalığı artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem