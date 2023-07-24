Kulis: Hafize Gaye Erkan İlk kez kamuoyu karşısına çıkacak, önceden hazırlanan cevapları verecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü enflasyon raporunu açıklayacak ve yeni başkan Hafize Gaye Erkan, bu kapsamda ilk kez kamuoyu karşısına çıkacak. Uzmanlar, para politikası konusundaki düşüncelerini, önümüzdeki döneme dair öngörülerini kendi ağzından dinleme fırsatı bulacak.

10 Haber yazarı Barış Soydan'ın aktardığına göre kulislerde Erkan'ın soru-cevap oturumunun önceden belirlenmiş biçimde akacağı, seçilmiş bazı katılımcıların kendilerine iletilen soruları soracağı, Erkan’ın da önceden hazırlanan cevapları vereceği konuşuluyor.

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EKONOMİDE YENİ DÖNEM HAKKINDA KISACA

'Düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018'de kabine dışı bırakılan, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde ekonominin başına geçmesi için ettiği ısrarlar sonucu yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'le birlikte rasyonel politikalara dönüş bekleniyordu.

Şimşek'e yakınlığıyla bilinen Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında geçtiğimiz ay yapılan ilk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltilmişti. Ancak bu, piyasa beklentilerinin altında almıştı. Tahminler, yüzde 20-25 arasındaydı.

Merkez, seçimlerden sonraki ikinci faiz kararını bugün itibariyle açıkladı. Piyasaların beklentisi bir kez daha karşılanmadı. Politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılması öngörülüyordu. Ancak yüzde 17.50'ye yükseltilmesiyle sınırlı kaldı.

Bu durum, Şimşek ve Erkan'ın kısıtlandırıldığı yorumlarına yol açtı.