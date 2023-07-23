İndibindi 75 TL olacaktı: İstanbul'da taksiciler yüzde 57 zammı reddetmiş!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksimetre ücretlerine yüzde 57 zam yapılması teklifini kabul etmediklerini açıkladı.

İndibindi 75 TL olacaktı: İstanbul'da taksiciler yüzde 57 zammı reddetmiş!

Hem vergilerde hem asgari ücrette hem de akaryakıt fiyatlarında artışın ardından taksimetrelerin güncellenmesi gündeme geldi. Taksiciler, kilometresi 12 lira 65 kuruş olan taksimetre ücretlerine yüzde 100 zam talep ediyor. 

Dün İstanbul'da taksilere zam geldiğine dair paylaşımlar yapılırken, indibindi ücretinin 40 liradan 75 liraya yükseltildiği öne sürülmüştü. İBB kaynakları haberi yalanlamıştı.

İstanbul'da taksi zamları, 27 Temmuz'daki UKOME toplantısında konuşulacak. Henüz netleşmiş bir tarife yok.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 20 Temmuz'da tarifelerin artışıyla ilgili İBB’de alt komisyon toplantısının yapıldığını ifade etti.

İBB'NİN TEKLİFİ KABUL GÖRMEMİŞ

Aksu, şunları ifade etti: "İBB’nin kilometre başı yüzde 57.22 oranında zam yapması, indibindinin de 70 TL olması konusunda teklifi vardı. Biz de esnaf odası olarak kabul etmedik. Bu iddialar dedikodu. Zam artışı olmadı."

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