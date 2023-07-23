CHP - Halk TV gerilimi büyüyor: Eleştirilerin odağındaki Eren Erdem'den yeni açıklama

CHP'yle Halk TV arasında dün akşam saatlerinde sözleşme feshiyle başlayan, bugün ise Serhan Asker'in Antalya Döşemealtı'ndaki tarihi Kırkgöz Hanı'nda gerçekleştirmeyi planladığı programın engellenmesiyle boyutlanan gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.

Tüm bu süreçte eleştirilerin odağı haline gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den konuyla ilgili olarak yeni açıklama geldi: "Elbette Halk TV, program yapmak maksadıyla 'her TV kanalı' kadar belediyelerimizden yer tahsis talebinde bulunabilir. Bu tahsisleri gerçekleştirmekte bir beis yoktur. Ancak, kurumsal olarak ilgili programlara katılmak yahut katılmamak tercihimiz, medya tutum belgemiz doğrultusunda tümüyle partimizin inisiyatifindedir."

Erdem, yayınladıkları genelgenin açık olduğunu iddia ederek "Bu genelgede hiçbir koşulda Halk TV kanalının iddialarının aksine, 'sansür uygulama ifadesi' yoktur" ifadesini kullandı.

Eren Erdem'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Bu sabahtan itibaren Halk TV’de başlayan yayınlar doğrultusunda açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir.

- Halk TV ile kurumsal ilişkimiz sonlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kararları kişiselleştirilmemelidir. Halk TV’nin KJ bölümüne 'Eren Erdem sözleşmeyi feshetti' şeklinde ifadeler koyulması makul bir yaklaşım değildir.

- Kurucu Parti olarak kurumsal kimliğimiz, merkez ve yerel temsilcilerimizi kapsar.

- Elbette Halk TV, program yapmak maksadıyla 'her TV kanalı' kadar belediyelerimizden yer tahsis talebinde bulunabilir. Bu tahsisleri gerçekleştirmekte bir beis yoktur. Ancak, kurumsal olarak ilgili programlara katılmak yahut katılmamak tercihimiz, medya tutum belgemiz doğrultusunda tümüyle partimizin inisiyatifindedir.

'GENELGEDE 'SANSÜR UYGULAMA' İFADESİ YOK'

- Partimizin yayınladığı genelge açıktır. Bu genelgede hiçbir koşulda Halk TV kanalının iddialarının aksine, 'sansür uygulama ifadesi' yoktur.

- Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız. İletişim çerçevemiz budur.

'HALK TV'DE ÇALIŞAN BASIN EMEKÇİSİ ARKADAŞLARIMIZ KARARIMIZIN HEDEFİ DEĞİL'

- Bu bağlamda; almış olduğumuz 'tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarımızı sonlandırma' kararına oluşan tepkiden kaynaklı olduğunu düşündüğüm, gerçekle bağdaşmaz haberler doğru değildir. Halk TV'de çalışan basın emekçisi arkadaşlarımız kararımızın hedefi değildir.

- Türkiye'de bu kadar yakıcı gündem varken bu tartışmanın odağı haline gelmeyi uygun bulmuyor, halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

SÖZLEŞME MESELESİ

Eren Erdem, dün akşam saatlerinde kanalla yaptıkları sözleşmeyi feshettiklerini duyurmuştu. Paylaşılan belgeye göre bu anlaşma kapsamında ana muhalefet partisinin grup toplantıları, grup başkanvekili açıklamaları canlı yayınlanıyordu. Benzeri bir sözleşme CHP ile KRT ve TELE 1 arasında da var.

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, söz konusu gerilimle ilgili şunları söylemişti:

"Halk TV olarak CHP'ye iki sorumuz var. Birincisi Eren Erdem'in bu anlaşmanın miktarını açıklamasını istiyoruz. CHP'ye ne kadar ödeme yapılıyor? Şöyle bir algı var sanki Halk TV'yi CHP finanse ediyor gibi. Çünkü bizde açıklayacağız. Ve bu anlaşma yalnızca Halk TV ile mi yapıldı yoksa başka gazete ve yayın organları ile yapıldı mı? Benzer anlaşmalar var mı, onlar da fesih edildi mi? Yoksa bu fesih kararı Halk TV'deki yorumcuların, gazetecilerin, program katılımcılarının yaptıkları yorumlara duyulan rahatsızlıktan mı kaynaklanıyor? Bunların yanıtını merak ediyoruz."