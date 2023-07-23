Tepkiler sonuç getirdi: TDK, o kelimelerin cinsiyetçi anlamlarını kaldırdı

Türk Dil Kurumu'nda (TDK) yer alan 'müsait, kirli, esnaf ve serbest' kelimelerinin kadınları aşağılayan, cinsiyetçi anlamları, bugüne kadar gösterilen tepkiler ve başlatılan imza kampanyası sonrası kaldırıldı.

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Tepkiler sonuç getirdi: TDK, o kelimelerin cinsiyetçi anlamlarını kaldırdı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Türk Dil Kurumu'nda (TDK) yer alan bazı sözcüklerin cinsiyetçi anlamlarının kaldırılmasına yönelik tepkilerin sonuç getirdiğini duyurdu. 

Derneğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Türk Dil Kurumu’nda yer alan 'müsait, kirli, esnaf ve serbest' kelimelerinin kadınları aşağılayan, cinsiyetçi anlamları, bugüne kadar gösterilen tepkiler ve başlatılan imza kampanyası sonrası kaldırıldı. Kadınlar bu kelimelerin cinsiyetçi anlamlarının kaldırılması için yıllardır mücadele ediyordu."

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