Fatih Altaylı: Yılmaz Özdil'in çağrısına katılıyorum, öğrenmek iyi olacak

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'yle Halk TV arasında yaşananlarla ilgili olarak kaleme aldığı yazıda Yılmaz Özdil'in "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın" çağrısına destek verdi.

Fatih Altaylı: Yılmaz Özdil'in çağrısına katılıyorum, öğrenmek iyi olacak

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'nin Halk TV'yle sözleşmesini feshetmesini ve Yılmaz Özdil'in yaşananlarla ilgili olarak yaptığı "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın" çağrısını değerlendirdi. 

Kendi adını taşıyan internet sitesinde yayımlanan yazısında "Yılmaz Özdil’in 'Hangi kalemlere, hangi yorumculara kaç para ödendiğini açıklayın' faslına ben de katılıyorum" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Bunu öğrenmek iyi olacak.

Üstelik sadece Halk TV yorumcu ve yazarlarının değil, Kılıçdaroğlu’nun sürekli vurguladığı 'Para karşılığı kalemini satanlar var' dediği, 5’li çete diye adlandırılan müteahhitlerden para almakla, iktidarın adamları ile parasal ilişkiler içinde olmakla suçladığı gazetecilerin kimliğini de öğrenmek istiyoruz.

Tabii şahsi olarak da, Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiğim her seferde bana söven bir grup 'Halkçının' bunu yüksek bir fiyata yaptığını öğrenirsem sevineceğim. İnşallah ucuza gitmemişimdir. (...)"

Yazının tamamı. 

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