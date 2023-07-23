CHP'li belediye, programı engellemişti: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Kılıçdaroğlu'na seslendi; 'Lütfen 'haberim yok' deyin'

CHP'yle Halk TV arasında yaşanan gerilim, bugün Serhan Asker'in sunumuyla ekrana gelen Görkemli Hatıralar programının engellenmesiyle boyutlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, dün akşam saatlerinde kanalla yaptıkları sözleşmeyi feshettiklerini duyurmuştu. Paylaşılan belgeye göre bu anlaşma kapsamında ana muhalefet partisinin grup toplantıları, grup başkanvekili açıklamaları canlı yayınlanıyordu. Benzeri bir sözleşme CHP ile KRT ve TELE 1 arasında da var.

Gelişmenin ardından bugün de Görkemli Hatıralar'ın Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda gerçekleştireceği program engellendi. Asker, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Büyük hazırlıkları yapılan program ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi. Ancak canlı yayının yapılacağı yerin dışına çıkarak sizlerle birlikte olacağız. Üzgünüz... Görkemli Hatıralar sizin programdır. Susmayacağız... Tüm Antalyalıları canlı yayına davet ediyorum..."

Sevgili Görkemli Hatıralar izleyicileri...



Bugün Antalya Döşemealtı'nda tarihi Kırkgöz Hanı'nda büyük hazırlıkları yapılan program ne yapmaya çalıştığı belli olmayan bir CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın talimatıyla iptal edildi. — Serhan Asker (@Serhan_Asker) July 23, 2023

'MERAK EDİYORUM, SAYIN KILIÇDAROĞLU BU OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAK MI?'

Asker'in dışarıda başlayan programın ilk dakikalarındaki yorumu da şöyle oldu:

"CHP Genel başkan yardımcısı Eren Erdem'in belediye başkanına verdiği talimat doğrultusunda 'orada program yapmıyorsunuz, planlanan o programı iptal ediyorsunuz' dedi ve bu sabah belediye başkanı programı iptal ettiklerini, genel Merkezin kararı ile iptal ettiklerini söyledi. Biz de o zaman dışarda yaparız programı dedik, ve öyle de yaptık. Her tarafta yasaklar, yasaklar, yasaklar...

Merak ediyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan bu olayla ilgili bir açıklama yapacak mı, bu olayda onun bir talimatı var mı? Ben onun böyle bir karar almayacağını düşünüyorum ben. Ama Genel başkan Yardımcısı bu talimatı dün akşam verdi."

BELEDİYE BAŞKANI: GENEL MERKEZDEN GELEN GENELGE DOĞRULTUSUNDA İPTAL EDİLDİ

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Merkezimiz tarafından gönderilmiş olan genelge doğrultusunda HALK TV’de bugün yayınlanacak olan Görkemli Hatıralar programımız iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CHP Genel Merkezimiz tarafından gönderilmiş olan genelge doğrultusunda HALK TV’de bugün yayınlanacak olan Görkemli Hatıralar programımız iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Turgay Genç (@Turgay_Genc07) July 23, 2023

HALK TV'NİN SAHİBİ MAHİROĞLU: 'LÜTFEN 'HABERİM YOK' DEYİN'

İlerleyen dakikalarda bir açıklama da Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan geldi. Mahiroğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda talimatın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldiğine inanmak istemediğini söyledi:

"Şu an duyduklarına inanmakta zorlanıyorum. CHP’nin geleneğinde yasak, sansür yoktur. Bunları yapacak insanları da bünyesinde barındırmaz. Görkemli Hatıralar’ın belediye mekanında yapılmasını yasaklama talimatının kime hizmet ettiği belli olmayan bir genel başkan yardımcısı tarafından verildiği söyleniyor. İnanmakta zorlanıyorum. Sayın Genel Başkan, bu talimattan haberiniz olduğunu düşünmüyorum. CHP’yi ve sizi tanıyorum. Böyle bir karara imza atmayacağınıza, iktidarın yasakçı ve sansürcü zihniyetini hatırlatan politikalara tevessül etmeyeceğinize inanıyorum. Lütfen Görkemli Hatıralar’ın halka açık bir mekanda yapılmasına getirilen yasaktan haberiniz olmadığını söyleyin."