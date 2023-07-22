CHP, Halk TV ile sözleşmesini feshetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Halk TV ile aralarında imzalanan sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih ettiklerini duyurdu.

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CHP, Halk TV ile sözleşmesini feshetti

CHP, Halk TV ile ilişkisinin kesildiğini açıkladı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tarafından yapılan açıklamada "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir. Kamuoyuna duyurulur" denildi. 

CHP, Halk TV ile sözleşmesini feshetti - Resim : 1

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