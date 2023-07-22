Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için yol haritasını belirledi: İttifak yokmuş gibi hareket edeceğiz, olursa artı olur

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından CHP’de yerel seçimlere yönelik ilk kapsamlı toplantı bugün Genel Merkez’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı toplantıya CHP’li tüm il, ilçe ve belde belediye başkanları katılırken, 36 belediye başkanı mazeret bildirerek toplantıya gelmedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda İmamoğlu ile bazı belediye başkanları da söz alırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da belediye başkanlarına önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasına yönelik uyarılarda bulundu.

“İTTİFAK KURULMAYACAKMIŞ GİBİ HAZIRLIK YAPIN”

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde ittifak kurulup kurulmayacağı ile ilgili, partinin tek başına yol izleme kararı aldığını belirterek, belediye başkanlarından çalışmalarını ittifak kurulmayacakmış gibi yapmalarını istedi. Kılıçdaroğlu’nun “İttifak kurmayacakmış gibi hareket edelim, ittifakın gündeme gelmesi halinde ittifak yapılacak illerde bizim için artı olur” ifadelerini kullandığı da öğrenildi. Altılı masada ittifakın en büyük ortaklarından İYi Parti de geçen günlerde Divan ve Genel İdare Kurulu toplantılarında yerel seçimler için ittifaksız yol yürüme anlayışı benimsenmiş ve partinin yetkili isimleri de kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu yönde ifadeler kullanmıştı.

“BAKANLIKLARA TAKILAN PROJELERDE ORTAK HAREKET EDİLSİN”

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca belediye başkanlarından belediyelerin ekonomik ve sosyal projelerini ön plana çıkarmalarını, vatandaşın cebine dokunacak projelerin de halka iyi anlatılmasını istediği belirtildi. Kılıçdaroğlu ayrıca belediyelerin bakanlıklara takılan proje ve kredi taleplerine de değindi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 milyar TL’lik kredi için Büyükşehir Belediye Meclisi’ne başvurmuş, ancak bu başvuru Cumhur İttifakı oylarıyla reddedilmişti.

Mansur Yavaş, “İlçe belediyelerinin hepsi gittiler, aynı gerekçelerle kredi çektiler, kendi meclisinden yetkiyi aldılar. Bizim arkadaşlarımızın da hepsi buna oy birliğiyle onay verdiler. Çünkü ekonomik sıkıntı ortada. Siz kendi belediyelerinize kredileri çeker, hükümet olarak da krediyi çeker ek bütçe yaparsınız ama Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gelince 4 milyar liralık kredi talebimizi reddettiler” ifadesi ile tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu’nun bu tür çözülemeyen kredi talepleri ve proje başvuruları için de belediyelerin ortak bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini dile getirirken, genel merkez koordinasyonunda ilerlemenin önemine dikkat çektiği ifade edildi.