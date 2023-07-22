DEVA Partisi'nde kurucu isim istifa etti: Parti merkezine ağır suçlamalar!

DEVA Parti'nin kurucuları arasında yer alan Ramiz Ongun, ağır suçlamalarla partisinden istifa etti.

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DEVA Partisi'nde kurucu isim istifa etti: Parti merkezine ağır suçlamalar!

DEVA Partisi’nin kurucuları arasında yer alan ülkücü hareketin önemli ismi Ramiz Ongun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ongun, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, “Kıymetli yol arkadaşlarım 1. Olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada ‘Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir’ sözüyle teşkilatımızın dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuştu. Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, DEVA Partisi’nin tam merkezinden çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, parti içinde milli hassasiyetlerin önemsenmediğine dikkat çeken Ongun, parti yönetimine zehir zemberek suçlamalarla istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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