AKP Bitlis il başkanı istifa etti!
AKP Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
AKP Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, yaklaşık 5 yıldan beridir yürütmüş olduğu görevinden istifa ettiğini açıkladı.
AKP Genel Merkezi ile yapmış oldukları istişare sonucunda görevinden af talep ettiğini ifade eden Engin Günceoğlu, şu ifadelere yer verdi:
"18 Aralık 2018'den bu yana, onur ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden af talebim AK Parti Genel Merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler sonuncunda uygun görülmüştür."
Kaynak: Gerçek Gündem
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