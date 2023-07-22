AKP Bitlis il başkanı istifa etti!

AKP Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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AKP Bitlis il başkanı istifa etti!

AKP Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, yaklaşık 5 yıldan beridir yürütmüş olduğu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AKP Genel Merkezi ile yapmış oldukları istişare sonucunda görevinden af talep ettiğini ifade eden Engin Günceoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"18 Aralık 2018'den bu yana, onur ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden af talebim AK Parti Genel Merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler sonuncunda uygun görülmüştür."

Engin Günceoğlu
Engin Günceoğlu

Kaynak: Gerçek Gündem

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