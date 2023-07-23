İsmail Küçükkaya'dan Eren Erdem'e tepki: Halk TV kuru gürültüye pabuç bırakmaz

CHP, Halk TV ile olan protokolünü dün, Eren Erdem tarafından gönderilen bir bildiri ile sona erdirdi. Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, "Eren Erdem'in Kılıçdaroğlu ve CHP'ye büyük bir yanlış yaptırdıklarını düşünüyorum. Halk TV, kuru gürültüye pabuç bırakmaz" dedi.

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İsmail Küçükkaya'dan Eren Erdem'e tepki: Halk TV kuru gürültüye pabuç bırakmaz

CHP’de seçimlerden sonra değişim tartışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve partinin önemli isimlerinin katıldığı online toplantının sızdırılmasıyla bir üst aşamaya geçti.

Dün, CHP Genel Merkezi’nde, parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, eleştiriler dillendirilirken Kılıçdaroğlu’nun verdiği yanıtlar da gündem oldu.

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HALK TV’YLE PROTOKOL İPTAL EDİLDİ

Genel Merkez’deki toplantı devam ederken, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Eren Erdem, partinin Halk TV’yle yaptığı protokolün tek taraflı olarak iptal edildiğini duyurdu.   

CHP, Halk TV ile olan anlaşmasını dün akşam Eren Erdem tarafından gönderilen bir bildiri ile sona erdirdiğini açıkladı. Bu anlaşmayı neden sona erdirdiğinin gerekçesini açıklamayan CHP'li yetkililer, bugün ise Serhan Asker'in Görkemli hatıralar programının önceden ayarlanan çekim yerini engellemeye çalıştı.

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KÜÇÜKKAYA: EREN ERDEM'İN KILIÇDAROĞLU VE CHP'YE BÜYÜK BİR YANLIŞ YAPTIRDIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, canlı yayında Halk TV'ye yönelik CHP Genel Merkezi’nden gelen hamlelere tepki gösterdi:

"Kayıtsız kalamadım, bağlanmak istedim. Bir yıldır Halk TV ailesindeyim. Burada çok büyük bir haksızlık olduğunu gördüğüm için 3-4 dakikanızı alacağım. Ben Eren Erdem'in ve başkaları da var mı onun gibi düşünen, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye büyük bir yanlış yaptırdıklarını düşünüyorum. Medyanın yüzde 90'ı iktidar kontrolünde. Satın alınmasında, gündelik hayattaki işleyişinde nasıl desteklendiğini, devletin bankası tarafından nasıl finanse edildiğini görüyoruz.

BİZE AMBARGO UYGULANIYOR

Biz kısıtlı imkanlarla ayakta kalmaya çalışan az sayıdaki basın kuruluşundan biriyiz. Halk TV, RTÜK tarafından en çok ceza alan kanal. En fazla denetime tabi olan kanal. Medya dünyasının içinde Halk TV'nin çok özel bir durumu var. Bize ambargo uygulanıyor. Devletimizin firmalarından reklam verilmiyor. Her gün zamlarla karşı karşıyayız. İktidar böylesine bir konjonktürde ne tartışılsın ister?

HALK TV, KURU GÜRÜLTÜYE PABUÇ BIRAKMAZ

Aslında Eren Erdem, Halk TV'yi de kurtardı. Biz habercilik yapan bir kanaldayız. Ben CHP'nin yayın organındaki gibi mi yayın yaptım? Hiçbir müdahale yok. Bizi kısıtlayan şeyler var. Yasalar ve RTÜK'le ilgili ağır ceza yediğimiz için çok dikkat etmeye çalışıyoruz. 'Şu konuları görmeyin' deniliyorsa benim tanıdığım Halk TV yönetimi buna geçit vermez. İktidarı eleştirdiğimiz gibi Kılıçdaroğlu'nu da İmamoğlu'nu da eleştiririz. Biz taraf tutmuyoruz. Halk TV, kuru gürültüye pabuç bırakmaz. Halkımız bunu değerlendirecektir. CHP'nin yapması gereken seçim sonuçlarının analiz edilmesi ve yerel seçimlerin kaybedilmemesi için atılması gereken adımlardır. Eren Erdem'in tutumu Kılıçdaroğlu tarafından sorgulanmalıdır.”

Etiketler
Eren Erdem CHP Halk TV İsmail Küçükkaya Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
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