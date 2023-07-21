CHP'de kurultay ve delege krizi: 'Olağanüstü toplanılsın' talebi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından CHP'de genel başkan dahil olmak üzere köklü değişikliklerin hayata geçirilmesini isteyen çok sayıda isim, bu konuda açıktan çalışma yapmaya başladı.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda mevcut ve eski parti yöneticisi, değişim için çalışma yürütüyor. Son olarak online toplantının da kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından muhalif isimlerin olağanüstü kurultay hazırlıkları kesinlik kazandı. İmamoğlu’nun yanı sıra Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski genel başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan ayrıca bu isimlerle hareket etmese de Akif Hamzaçebi, İlhan Cihaner, eski parti içi eğitim sorumlu Aytuğ Atıcı, mevcut yönetime muhalif olan isimler arasında yer alıyor. Eski Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile çok sayıda eski MYK üyesinin ve eski-mevcut milletvekillerinin, CHP’nin muhalif kanadını temsil etmeye başladıkları da öğrenildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, bugüne kadar açıktan açıklamasa da Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Özgür Özel, İlhan Cihaner ve Aytuğ Atıcı, partide genel başkanlığa talip olan isimler. Muhalif kanadın genel isteği, başta genel başkan olmak üzere, partide köklü değişikliklerin hayata geçirilmesi. Bu kapsamda genel başkanın değişmesinin mümkün görülmediği tüm girişimlere mesafeli yaklaşan bu isimler, lider değişikliğinin yanı sıra tüzük değişikliğiyle de partinin “önünün açılmasını” istiyor.

DELEGELER ÖNEMLİ

Muhaliflerin önemli talepleri arasında kurultayın olağanüstü toplanması isteği geliyor. 2020 yılında belirlenen kurultay delegelerinin özellikle son aday belirleme çalışmaları sürecinde yok sayıldığını anımsatan CHP’nin muhalif kanadı, bu delegasyonun değişime açık olduğunu bildiriyor, olağan kurultay sürecinde belirlenecek yeni delegelerin, genel merkezin müdahalesine daha açık olduğunu savunuyor. Kurultayda seçilmiş bin 200 delege ile birlikte, doğal delegeleri oluşturan milletvekilleri, Parti Meclisi, Bilim Kültür ve Sanat Platformu, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de söz sahibi olacak

MERKEZ SOĞUK BAKIYOR

CHP’nin mevcut yönetimi ise olağan kurultay sürecinin başlamasıyla değişim döneminin zaten başladığını bildiriyor. Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığında başlayan tüzük değişikliği hazırlıklarına da işaret eden parti yönetimi, delegelerin sorumluluklarını artıran, milletvekilliğinde dönem sınırı getiren ve ön seçimi bir zorunluluk haline getiren yeni tüzüğün onaylanması durumunda değişimin gerçekleşeceğini bildiriyor.

Olağanüstü kurultay sürecini de değerlendiren mevcut parti yönetimi, başlayan kongre sürecine işaret ediyor. Kısa süre içerisinde kurultay delegelerinin belirleneceğini ifade eden kurmaylar, “Olağan kurultayın en kısa sürede yapılacağını ve değişim sürecinin tamamlanacağını” kaydediyor.

İTTİFAK ÇALIŞMALARI

Bir yandan kurultay hazırlıkları ve değişim tartışmalarını yürüten CHP, diğer yandan yerel seçim hazırlıklarını da sürdürüyor. Bu kapsamda cumartesi günü belediye başkanları toplantısını gerçekleştirecek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, başkanlardan ittifak ilişkilerine dikkat etmelerini isteyeceği öğrenildi. Partinin iç tartışmalarla vakit kaybedildiğini ifade edecek Kılıçdaroğlu’nun kurultayı hemen tamamlama ve ardından yerel seçimlerde ittifak çalışmalarına başlama düşüncelerini bu toplantıda dile getirebileceği aktarıldı.