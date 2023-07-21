Ankara kulisleri: Erdoğan'ın izin verdiği faiz oranı ortaya çıktı

Gazeteci Barış Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada politika faizinin "en fazla" yüzde 21-yüzde 22 seviyesine yükseltilmesine izin verileceğini, Mart 2024'teki yerel seçimlerden önce yeniden faiz indirimlerinin başlayabileceğini belirtti.

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Ankara kulisleri: Erdoğan'ın izin verdiği faiz oranı ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayından sonra temmuzda da piyasa beklentilerinin altında bir faiz artırımı gerçekleştirdi. Merkez Bankası, yüzde 15 seviyesindeki politika faizini yüzde 17,5'e çıkardı. Karar sonrası yayımlanan metinde enflasyonda "belirgin" iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmaya devam edileceği vurgulandı.

Bu durumu değerlendiren ekonomi gazetecisi Barış Soydan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde faizin yüzde 19'a çıkarılmasını önerdiğini, ancak yüzde 17,5 seviyesinde uzlaşıldığının Ankara kulislerinde konuşulduğunu aktardı.

Barış Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"G20 toplantısından Katar'a geçen Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde % 19 bandını dile getirdiği ancak % 17.5 olarak kesinleştiği konuşuluyor.

Faizde en fazla %21-22 seviyesine izin verileceği ve bunun da en kısa sürede (Aralık ayı gibi) tekrar indirilmesi şartıyla verileceği de konuşulanlar arasında.

Bugünkü PPK kararı metninde yer alan şu ifade bu beklentinin sağlaması gibi: "Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır."

Bu ifade açıkça "Faizi artırmakta kısıt nedeniyle mecburen makro ihtiyati tedbir görünümlü kredi kısıtlamalarına gideceğiz" demek

Ancak, kredilerin daha fazla daralmasına büyümenin yiyeceği darbe sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin vermesi olası değil. Öyleyse bu ifade karar metninde neden var? Zaman kazanmak için mi?"

Etiketler
Faiz Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası Mehmet Şimşek
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