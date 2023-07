"Milletvekili maaşı" alamayan Savcı Sayan ekonomiden şikayet etti; Ekonomik darbe yapıyorlar

Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden ve son seçimlerde Meclis'e giremeyen AKP'li Savcı Sayan, halkın alımcının gücünün günden güne zorlaşmasını "ekonomik darbe"ye bağladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sayan, "Tarihe baktığımızda, yerli ve milli liderleri yok etmek için dış güçler ve içerdeki uzantıları değişik oyunlar oynamışlardır. Sayın cumhurbaşkanımız göreve başladığı günden beri sürekli iç, dış tehdit ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Sayın Cumhurbaşkanımızı düşürmek için her yolu denediler/deniyorlar… 17/25 Aralık‘ta yargı içindeki Çürüklerle yargı darbesini yaptılar.. 15 Temmuz’da polis ve asker içindeki çürüklerle kanlı darbe yaptılar. Her ikisinde de Sayın cumhurbaşkanımızı düşürmeyi başaramadılar.. Bu sefer sanki ekonominin içindeki çürüklerle ekonomik darbe yapmak istiyorlar" dedi.

Ankara'daki restoran, su, market fiyatlarından şikayet eden Sayan, "Bir çok yerde iş kontrolden çıkmış. Ankara’nın restorantlarına gidiyorsunuz kişi başına 700 TL hesap kesiyor. Normal kafelerde çay içiyorsunuz 35 /40 TL su 35TL marketler her gün fiyat arttırıyor. 3 harfliler zaten piyasanın tekeli. Peki bütün bunlara müdahale edilmeyecek mi? Çocukluğumda çok iyi hatırlarım her işyerinde esnaf odasının ya da belediyenin fiyat tarifesi asılı dururdu. kontroller yapılır,f ahiş fiyatlar engelleniyordu. Günümüzde bunu unuttuk yada bilerek göz yumuluyor. Kötü niyetliler ufak bir akaryakıt zammını bahane ederek on kat fazlasını fiyatlara yüklüyorlar. Bu ülkeye, bu millete yazıktır" diye kaydetti.

"En kısa zamanda harekete geçmek lazım" diyen Sayan şöyle devam etti:

"Harekete geçmeyenleri cumhurbaşkanımıza yapılan oyunların içinde sayıyoruz.. Kimse, Türkiye’den ve Türk halkından büyük değildir. Bu millet ülkesini bayrağını vatanını ve cumhurbaşkanını çok sevdiği için her şeye katlanabilir. Ama ihaneti asla kabul etmez. Yol yakınken tedbir almak lazım. Yarın geç olabilir. Cumhurbaşkanımızı öldürmek için arkasına hain yaveri koyan güçler ekonomik darbe ile Cumhurbaşkanımızı devirmek için ekonominin çarkına o hainlerden birilerini, ya da bazı kurumları yerleştirebilirler. Şimdi işin sefasını sürenler bu tehlikenin farkında olmayabilirler, görmek istemeyebilirler. Ama biz Anadolu evlatları sahadayız ve halkımızı çok iyi tanıyoruz. Onların taleplerini Cumhurbaşkanımıza iletmek zorundayız. Çünkü iş başa düşünce yine biz kefenimizi giyip sahalara çıkacağız. Yine iş bize kalacak. Biz Anadolu evlatları,kredi kartları limitsiz, Vatan sevgileri limitli olanlara benzemeyiz. Bizim kartlarımız limitli de olsa Vatan sevgimiz limitsizdir. Ekmek yoksa,pasta yesinler modunda olanlar bu toprağa, bu millete ait olamazlar.. Ülkemiz parası konuşanların ülkesi değil, Yüreği konuşanların Ülkesi olmak zorunda.. Başka Türkiyemiz yok. Kalın sağlıcakla…"