CHP ‘Yargıya müdahale’ iddialarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Grup Toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen “yargıya müdahale ve hakimlere uygulanan baskı” iddialarını Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Akdoğan konuyla ilgili araştırma ile soru önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen Azerbaycan'ın devlet enerji şirketi SOCAR ile Palmali Holding davasında mahkeme heyetine baskı uygulandığı ve istenen kararı vermeyen heyetin görev yerinin değiştirildiğine yönelik iddiaları hatırlatan Akdoğan, “Anayasa ile güvence altına alınan yargı bağımsızlığı ve hakimin tarafsızlığı ilkelerini de yok sayan AK Parti iktidarı ile ilgili her gün yeni bir skandal iddiası ortaya çıkıyor. AK Parti iktidarı kendilerine yakın olan şirketlerin davalarına da müdahil oluyor ve hakimlere talimatla iş yaptırmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ’A SORULAR

Dünya Adalet Projesi WJP tarafından hazırlanan Hukukun Üstünlüğü Endeksinin 2022 yılı verilerine göre Türkiye’nin 0.42 puanla 140 ülke arasından 116. sırada olduğunu hatırlatan Akdoğan, “Türkiye; Zambiya, Kenya, Sierra Leone, Lübnan, Rusya, Nijer, Guatemala, Angola, Mali ve Meksika gibi ülkelerin gerisinde bu büyük bir acıdır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında dile getirdiği iddialara dair önerge hazırlayan CHP’li Akdoğan’ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelttiği sorular şu şekilde sıralandı:

• Önceki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç ve Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, seçimlerden önce nisan ayında İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar'ı Ankara'ya kendisiyle görüşmek üzere çağırmışlar mıdır?

• Ankara'da yapılan görüşmede Halil Koç ve Hasan Yılmaz Mahkeme Başkanı Ramazan Acar'ı tehdit ettiğine yönelik iddialar hakkında Bakanlığınızca bir inceleme başlatılmış mıdır? Bu iddialar doğru mudur?

• Yine aynı şekilde ilgili firma lehine karar verilmesi için İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak’ın, İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi başkan ve üyelerine baskıda bulunduğu yönündeki iddialar hakkında Bakanlığınızca bir inceleme başlatılmış mıdır? Bu iddialar doğru mudur?

• Yeni Adalet Bakanının atanmasına 1 gün kala, 1 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın, Hakimler Savcılar Kurulu 1. Dairesine gidip davanın mutlak bir şekilde firma lehine sonuçlanması gerektiğini, mahkeme heyetinin arıza çıkartarak duruşmayı ertelettiğini söyleyerek, heyetteki arıza çıkaranların yerine yeni heyet atanması gerektiğini söylediğine dair iddialar hakkında Bakanlığınızca bir inceleme başlatılmış mıdır? Bu iddialar doğru mudur?

• 3 Mayıs 2023 tarihli duruşmada bütün baskılara rağmen karar verilmemiş olması nedeniyle hakime baskı yapıldığı yönündeki iddialar hakkında Bakanlığınızca bir inceleme başlatılmış mıdır? Bu iddialar doğru mudur?

• Mahkeme başkanı ve üyesi talepleri de olmamasına rağmen kararname öncesi alelacele başka mahkemelere atanmış mıdır? Kararname dışı yerlere başka hakimler atanmış mıdır?

• İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi'ne yeni atanan hakimler, dosyayı karara bağlamış mıdır? Mahkeme kararı ne yöndedir?