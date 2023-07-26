CHP'li Tutdere Meclis'e taşıdı: KYK yurtlarındaki depremzedeler odalarından çıkarılıyor

CHP'li Abdurrahman Tutdere, KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedelerin odalarından çıkarılmak istendiğini, depremzedelere icra yoluyla baskı yapıldığı dile getirdi. Konuyu Meclis'e taşıdı.

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CHP'li Tutdere Meclis'e taşıdı: KYK yurtlarındaki depremzedeler odalarından çıkarılıyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlara yerleştirilen depremzedelerin odalarından çıkarılmak istendiğini belirterek, konuyu TBMM’ye taşıdı.

Tutdere, “Boşaltmadıkları takdirde icra yoluyla yurtların boşaltılacağı, yemek, su ve benzer insani ihtiyaçlarının karşılanmayacağı yönünde baskı yapıldığı belirtilmektedir" diyerek iddiaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a sordu.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından KYK yurtlarına yerleştirilenlerin odalarını boşaltmalarının istendiği iddialarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a soran Abdurrahman Tutdere, soru önergesinde, şunları belirtti:

“Deprem nedeniyle yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalan ve KYK yurtlarına sığınan depremzedelerin yurtları boşaltması istenmekte, bu konuda depremzedelere büyük baskılar yapılmaktadır.

KYK yurtlarında barınan depremzede vatandaşlarımıza daha önce konteynere yerleştirilmeleri sağlandığında yurtları boşaltacakları yönünde bilgi verilmişken bugün depremzedelerin yurtları boşaltmaları, boşaltmadıkları takdirde icra yoluyla yurtların boşaltılacağı, yemek, su ve benzer insani ihtiyaçlarının karşılanmayacağı yönünde baskı yapıldığı belirtilmektedir.

Bu durum zaten yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle memleketini terk etmek zorunda kalan, düzeni bozulan, maddi manevi büyük kayıplar yaşayan depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin katlanmasına sebebiyet verecektir.”

'DEPREMZEDELER SOKAĞA MI ATILACAK?'

Tutdere, Bakan Bak’a şu soruları yöneltti:

KYK yurtlarından çıkarılan depremzedelerin akıbeti ne olacak?

Bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa bir çalışma yapılmış mı? Yoksa depremzedeler yurtlardan çıkartılarak sokağa mı atılacak?

Kaynak: ANKA

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