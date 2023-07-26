Melih Gökçek hedef gösterdi: Belediye Cem Adrian konserini iptal etti

Yozgat’ta Sarıkaya Belediyesi, Yaz Konserleri etkinlikleri kapsamında sanatçı Cem Adrian’ın sahne alacağını duyurdu.

Cem Adrian duyurusunun ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konser afişini paylaşarak Cem Adrian'ı hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökçek, “İnanamıyorum… Ama merak etmeyin… Buna müsaade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin inşallah…” dedi.

Gökçek’in paylaşımından bir gün sonra ise Sarıkaya Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konserin iptal edildiğini duyurdu. Başkan Açıkel, “6 Ağustos’ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firması ile yaşadığımız anlaşmazlık nedeni ile iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİM…

“Ama merak etmeyin. Buna müsade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin İnşaallah…”



O YİĞİT İNSAN MÜDAHALE ETTİ. KONSER İPTÂL…



O YİĞİDE TEŞEKKÜR EDİYORUZ…👏👏👏 pic.twitter.com/wTsrNgOMFi — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) July 26, 2023

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Açıkel, 10Haber’den Caner Taşpınar’a konuştu. “Cem Adrian konserinin Melih Gökçek’in mesajları sonrası iptal edildiği görülüyor. Devreye giren yiğit insan kimdir?” sorusu üzerine Belediye Başkanı Açıkel şu yanıtı verdi:

“Melih Gökçek’in lafıyla hareket edecek değiliz. Bu farklı bir durum. Ekonomiyle alakalı bir sıkıntımız oldu. Ne sanatçının sanatıyla, ne de şahsıyla ilgili değil. Biz bu konuda siyaset yapmıyoruz. Biz sanatçıya sanatından dolayı saygı gösteriyoruz.”