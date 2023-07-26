Melih Gökçek hedef gösterdi: Belediye Cem Adrian konserini iptal etti

Yozgat'ta Sarıkaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Cem Adrian konseri, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabı üzerinden hedef gösterilmesinin ardından iptal edildi.

Son Güncelleme:
Melih Gökçek hedef gösterdi: Belediye Cem Adrian konserini iptal etti

Yozgat’ta Sarıkaya Belediyesi, Yaz Konserleri etkinlikleri kapsamında sanatçı Cem Adrian’ın sahne alacağını duyurdu.

Cem Adrian duyurusunun ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konser afişini paylaşarak Cem Adrian'ı hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökçek, “İnanamıyorum… Ama merak etmeyin… Buna müsaade etmeyecek sorumlu yiğit insanlar var. Yarını bekleyin inşallah…” dedi.

Gökçek’in paylaşımından bir gün sonra ise Sarıkaya Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ömer Açıkel, konserin iptal edildiğini duyurdu. Başkan Açıkel, “6 Ağustos’ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firması ile yaşadığımız anlaşmazlık nedeni ile iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Açıkel, 10Haber’den Caner Taşpınar’a konuştu. “Cem Adrian konserinin Melih Gökçek’in mesajları sonrası iptal edildiği görülüyor. Devreye giren yiğit insan kimdir?” sorusu üzerine Belediye Başkanı Açıkel şu yanıtı verdi:

“Melih Gökçek’in lafıyla hareket edecek değiliz. Bu farklı bir durum. Ekonomiyle alakalı bir sıkıntımız oldu. Ne sanatçının sanatıyla, ne de şahsıyla ilgili değil. Biz bu konuda siyaset yapmıyoruz. Biz sanatçıya sanatından dolayı saygı gösteriyoruz.”

Etiketler
Melih Gökçek Konser
Son Güncelleme:
Ağustos ayı onlara şans getirecek. Paraya boğulacak 4 burç belli oldu... Ağustos ayı onlara şans getirecek. Paraya boğulacak 4 burç belli oldu...
İzmir'de yılın en sıcak günü! İzmir'de yılın en sıcak günü!
Saray'ın her bir dakikalık harcaması 2 emekli maaşı! 'Bir dakikalık gider 15 bin lira' Saray'ın her bir dakikalık harcaması 2 emekli maaşı!
Çiçek bu teknikle coşuyor. Ölen çiçek canlanıyor! Ve bol bol çiçek açıyor. Dibine dökün... Çiçek bu teknikle coşuyor. Ölen çiçek canlanıyor! Ve bol bol çiçek açıyor. Dibine dökün...
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum' İslam Memiş, parası olanlara kendi yaptığını önerdi: 'Ben tercihimden memnunum'
Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme Tapu mirasçısı olan herkesi ilgilendiriyor: Yeni gelişme
Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun Özgür Demirtaş duyurdu: Herkese geçmiş olsun
'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu 'Şakkadanak' Necmettin Batırel'in gram altın uyarısı gündem oldu
Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: 54 ili sıcak hava dalgası vuracak! Sakın dışarı çıkmayın