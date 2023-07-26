İzmir'de yılın en sıcak günü!

İzmir'de bu yılın en sıcak günü yaşanırken termometreler 42 dereceyi gördü. Yurttaşlar soluğu çeşmelerin başında aldı.

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İzmir, bu yılın en sıcak gününü yaşadı. Termometrelerin 42 derece gösterdiği kentte, meydan ve sokaklar diğer günlere göre boş kaldı. Sıcaktan bunalan yurttaşlar, çareyi çeşme başında serinlemekte buldu.

Temmuz ayı içerisinde yüksek hava sıcaklıkları ile karşı karşıya kalan İzmir, 42 derece ile yılın en sıcak gününü yaşadı.

Günün her saati yoğun olan Konak Meydanı, turistler ve güvercinlere kaldı. Yurttaşlar İzmir Saat Kulesi’nin çeşmelerine koşarak serinlemeye çalışırken, sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise tehlikeli olmasına rağmen süs havuzunda yüzdü.

Meteoroloji tahminlerine göre İzmir’de hava sıcaklıkları perşembe 34, cuma 33, cumartesi 34, pazar 36, pazartesi 37, salı 36 ve önümüzdeki çarşamba 36 derece olacak.

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