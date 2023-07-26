ÇHD'den tutuklu bulunan Grup Yorum üyelerine ziyaret: Konser yasakları kaldırılsın

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Kültür Ve Sanat Komisyonu, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi müzisyenler Sultan Gökçek, Betül Varan ve Fırat Kaya'yı ziyaret etti.

Ziyaret üzerine açıklamalarda bulunan ÇHD, tutuklu müzisyenlerin, “propaganda yapıldığı, şifreli mesaj gönderildiği” gerekçesiyle enstrümanları ile fotoğraf çekilmesi, telefonda şarkı söylemesi, karikatür çizmesi, mektuplarında şarkı sözlerini ve bestelerini paylaşmasının engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, “Sultan Gökçek ölüm orucunda yaşamını yitiren İbrahim Gökçek için yazdığı ‘dut ağacı’ isimli bestesini ilk kez görüş kabininde seslendirdi” denildi.

ÇHD’nin açıklaması şöyle:

ÇHD İstanbul Şubesi Kültür Ve Sanat Komisyonu olarak Marmara Hapishanesi'nde Grup Yorum üyesi müzisyenler Sultan Gökçek, Betül Varan ve Fırat Kaya'ya uğradıkları hak ihlalleri ve konser yasaklarına karşı dayanışma ziyaretinde bulunduk.

Tarih boyunca sanat, düşünceleri ifade etme biçimi olarak kullanılmış; yine tarih boyunca baskı ve sansüre maruz kalmıştır. Nitekim siyasi iktidar da günümüzde sanata karşı baskı ve sansür politikaları ile sanatçıların konser ve yayınlarını yasaklamakta, fiili saldırılar düzenlemektedir.

Siyasi iktidarın bu politikaları karşısında sansürlere ve baskılara karşı direnenlerin eserleri yasaklanmış, baskılara karşı direnen Grup Yorum üyesi sanatçılar da tutsak edilmiştir. Grup Yorum’un üzerindeki baskılara son verilmesi talebiyle sürdürdükleri ölüm orucunda İbrahim Gökçek ve Helin Bölek yaşamlarını yitirmiştir.

Siyasi iktidarın sanatçılara yönelttiği bu politikalar hapishanede de devam etmektedir. Hapishane yönetimi tarafından “propaganda yapıldığı, şifreli mesaj gönderildiği” bahaneleri ile müzisyenlerin enstrümanları ile fotoğraf çekilmesi, telefonda şarkı söylemesi, karikatür çizmesi, mektuplarında şarkı sözlerini ve bestelerini paylaşması engellenmektedir. Sekiz yıldır aralıksız süren konser yasakları, baskılar ve saldırılar karşısında ezgilerini haykırmaya devam eden tutsak Grup Yorum üyeleri, dışarıda olduğu gibi tecrit koşullarında da sanatlarını icra edeceklerini görüş kabinlerinde ezgilerini söyleyerek anlatmaktadırlar.

Uğradıkları baskı, sansür ve saldırılar sonucu enstrümanları parçalanan, provaları engellenen, albüm kayıtları çalınan, konserleri ile yetinilmeyip düğünleri dahi Kaymakamlık kararı ile yasaklanan Grup Yorum üyelerini ziyaretimizde tutsak sanatçılar ile sanatçıların hapishane koşullarında gerçekleştirdikleri müzikal ve sanatsal çalışmalarını konuştuk. Grup Yorum üyeleri görüş kabinlerinde şarkılarıyla, türküleriyle, marşlarıyla konser verdiler. Sultan Gökçek ölüm orucunda yaşamını yitiren İbrahim Gökçek için yazdığı “dut ağacı” isimli bestesini ilk kez görüş kabininde seslendirdi.

Tutsak Grup Yorum üyeleri direnmeye devam ederek hapishane koşullarında da müzik çalışmalarını sürdürmektedirler.

ÇHD İstanbul Şubesi olarak siyasi iktidarın baskı ve sansür politikalarının karşında, Grup Yorum'un tutsak üyeleri ve sanatı engellenen tüm sanatçılar ile dayanışma içinde olacağız. Konser yasakları kaldırılsın!