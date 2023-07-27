Yurttaşa 'huzur' yok ama... Dev zam geldi: THY yöneticilerinin 'huzur hakkı' 16 ayda uçtu!

7500 lira maaş alan emekliden zam esirgenirken, THY yöneticilerinin huzur hakkı 2 buçuk kat artırıldı.

Son Güncelleme:
Yurttaşa 'huzur' yok ama... Dev zam geldi: THY yöneticilerinin 'huzur hakkı' 16 ayda uçtu!

Temmuzda açıklanan maaş zamlarında 7500 lira maaş alan emekliler görmezden gelinirken, THY yöneticilerinin 25 bin TL olan huzur hakkı, bu ay 62 bin 329 TL’ye yükseltildi. Gelen yeni zamla yöneticilerin huzur hakkı 16 ayda yüzde 149 artış gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun ve eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş’ın da yönetim kurulunda olduğu THY’de huzur hakkına dev zam geldi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, THY Anonim Ortaklığı Genel Kurul Toplantısı, 25 Temmuz’da gerçekleştirildi. Toplantının gündem maddeleri arasında yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretleri ve ikramiye tutarları da yer aldı. Alınan karar kapsamında, üyelerin huzur hakkı ücretleri iki buçuk kat artırıldı.

THY’nin genel kurul toplantı tutanağına göre, 29 Mart 2022’de 25 bin TL olarak belirlenen huzur hakkı ücreti, 25 Temmuz 2023 tarihine kadar üç kere zam gördü. Huzur hakkı, bu ay 62 bin 329 TL’ye yükseldi. THY yöneticilerinin huzur hakkı Temmuz 2022, Ocak 2023 ve Temmuz 2023’te sırasıyla 36 bin 837 TL, 44 bin 205 TL ve 62 bin 329 TL olarak belirlendi.

THY yöneticileri, yüksek huzur hakkı ücretinin yanı sıra yılda dört huzur hakkı kadar ikramiye ve 15 bin TL’lik bayram ikramiyesi alacak.

Huzur hakkı ücretlerinin fahiş oranda artırıldığı genel kurul toplantısında Bilal Yıldız, Fatmanur Altun’un yönetim kurulu üyeliğine şerh düştü.

Yıldız’ın şerh gerekçesinde, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın eşi Sayın Fatmanur Altun'un üyeliği teklifine ret oyu veriyorum" ifadesi kullanıldı.

Etiketler
THY AKP Zam Emekli
Son Güncelleme:
Canlı yayında açıkladı: Ali Mahir Başarır, Zoom toplantısına davet edildi mi? Canlı yayında açıkladı: Ali Mahir Başarır, Zoom toplantısına davet edildi mi?
Çiçek bu teknikle coşuyor. Ölen çiçek canlanıyor! Ve bol bol çiçek açıyor. Dibine dökün... Çiçek bu teknikle coşuyor. Ölen çiçek canlanıyor! Ve bol bol çiçek açıyor. Dibine dökün...
Arkadaşını kurtarmak için girdiği kuyuda hayatını kaybetti Arkadaşını kurtarmak için girdiği kuyuda hayatını kaybetti
Emlak devi iflas etti.. Sahibi, dünya tarihinin en borçlu adamı oldu! Emlak devi iflas etti.. Sahibi, dünya tarihinin en borçlu adamı oldu!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun ‘Daha büyük bir artış’ diyerek açıkladı: Emekliye zamda gözler Ekim'e çevrildi SGK Uzmanı Erdursun ‘Daha büyük bir artış’ diyerek açıkladı: Emekliye zamda gözler Ekim'e çevrildi
Maaşınıza zam yapılmasa bile zamlı alacaksınız! İşte hesaplama tablosu Maaşınıza zam yapılmasa bile zamlı alacaksınız!
Bilim insanları buldu: Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor Tüm insanlık tek bir ülkeden geliyor
Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti! Ankara anketinde sonuç bıçak sırtı: İşte bu pazar seçim olsa belediyeyi kazanacak parti!
UFO'larla ilgili inanılmaz iddialar: Dünya ABD Kongresi'ndeki bu sözleri konuşuyor Dünya ABD Kongresi'ndeki bu sözleri konuşuyor