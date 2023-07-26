Kelepçeyle Adliye'ye getirildi: Gazeteci Evrim Kepenek, adli kontrolle serbest

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazetecilerden Evrim Kepenek, bu sabah 10.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Polis Kepenek'e metal kelepçe taktı.

Bianet'in haberine göre; adliye güvenliği gelişmeleri takip eden gazetecilere “Çekim yapmak için izniniz var mı” diyerek engel olmaya çalıştı, “Size burada çekim yaptırmam” dedi. Ancak güvenlik müdürleri daha sonra personelini geri çekti.

İfade sonrası bianet’e bilgi veren Meriç Eyüboğlu, “İfadeye davet edilse gidip verecek olan, yıllardır aynı adreste ikamet eden ve işyeri, telefonu bilinen, kamuoyunca tanınan her zaman erişilebilecek bir gazetecinin ev baskınıyla bir de kelepçelenerek gözaltına alınması üstüne bir gece de gözaltında tutulması tümüyle keyfi, tümüyle hukuk dışı bir durum” değerlendirmesini yaptı.

Kepenek, yurt dışı çıkış yasağı ile ayda bir imza şartı ile serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Mezopotamya Haber Ajansı (MA) muhabirleri Delal Akyüz İzmir, Fırat Can Arslan Ankara'da, serbest gazeteci Sibel Yükler Ankara'da gözaltına alındı. Ardından da bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü Evrim Kepenek İstanbul'da evine düzenlenen polis baskının ardından gözaltına alındı. Gazeteci Evrim Deniz de Diyarbakır'da ifade vermek üzere gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.

Savcılık ifadeleri alınan Akyüz ve Deniz tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, gazeteci Yükler ve Arslan'ı ise ifadelerini almadan hakimliğe sevk etti.

Hakimliğe sevk edilen Yükler, Deniz ve Akyüz, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Arslan, "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek- (TMK 6/1)" suçlamasıyla tutuklandı. Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, Arslan'ın tutuklanma kararında adli kontrol şartının yetersiz kalacağını belirtti.

Dün öğle saatlerinde evinde arama yapılan ve gözaltına alınan Kepenek, Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezi’ne götürüldü. Gece de buradaki nezarethanede tutuldu.

Beyoğlu Karakolunda polislere verdiği ifadede Kepenek’e, Diyarbakır’da Haziran 2022’den Temmuz 2023’e kadar hapiste tutulan 16 (yargılanan 18) gazetecinin iddianamesini hazırlayan savcı ve mahkeme heyetindeki eşinin Samsun Vezirköprü’ye tayin edilmesini yazan Fırat Arslan’ın tweet’ini neden paylaştığını soruldu.

İfade sonrası bianet’e bilgi veren Meriç Eyüboğlu, “İfadeye davet edilse gidip verecek olan, yıllardır aynı adreste ikamet eden ve işyeri, telefonu bilinen, kamuoyunca tanınan her zaman erişilebilecek bir gazetecinin ev baskınıyla bir de kelepçelenerek gözaltına alınması üstüne bir gece de gözaltında tutulması tümüyle keyfi, tümüyle hukuk dışı bir durum” değerlendirmesini yaptı.