Aydın Söke'de orman yangını: Müdahale sürüyor

Aydın’ın Söke ilçesinde sarp ormanlık arazide çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sazlı Mahallesi’ndeki sarp ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA